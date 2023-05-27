السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
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سيارات

تفاصيل مستندات قرض السيارة من بنك ناصر

قرض السيارة فيتو
قرض السيارة فيتو

قرض السيارة متاح لجميع العملاء في 2023 داخل فروع بنك ناصر الاجتماعي، وفق عدد من الشروط والمستندات المطلوبة التي تسهل من عملية إتمام التمويل الائتماني.

 

تفاصيل مستندات قرض السيارة من بنك ناصر

وتشمل قائمة المستندات المطلوبة من العملاء للحصول علي تمويل قرض شراء السيارة من بنك ناصر الاجتماعي ما يلي:

أصحاب المرتبات.

تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط على البنك.

تقديم ضامن من العاملين في الحكومة أو قطاع الأعمال.

تقديم وثيقة مخاطر عدم السداد.

التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية لصالح البنك.

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حظر بيع السيارة لصالح البنك.

وفيما يخص المستندات والشروط اللازمة من أصحاب المعاشات وورثة المعاش كالتالي:

  • تحويل المعاش أو حصة وريث المعاش للبنك وفقا للضمانات السابقة عدا تقديم ضامن من جهة حكومية.

العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم 

  • تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى بالإضافة، وسداد نسبة 25% مقدم من قيمة عرض سعر السيارة مع تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

أصحاب الودائع تنقسم إلى:

  • الوديعة المجمدة داخل البنك تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي وتقديم وثيقة تأمين على حياة طالب التمويل، بالإضافة إلى الحظر على السيارة والإعفاء من وثيقة التأمين أو الحظر وفقا لنسبة المديونية من الوديعة.
  • الوديعة المجمدة بالبنوك الأخرى؛ تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى وخطاب رسمي من البنك الموجود به الوديعة للتحفظ عليها لصالح بنك ناصر.

 

قرض السيارة في بنك ناصر 

قرض السيارة، تصل النسبة إلى 1,5% من قيمة التمويل في قرض السيارة من بنك ناصر الاجتماعى وتسدد قبل المنح، ونسبة 0.75% للجهات المتعاقدة مع البنك.


شروط قرض السيارة من بنك ناصر 

ومن أهم شروط قرض السيارة من بنك ناصر الاجتماعي ألا تتجاوز 75% من صافى الدخل الشهرى للعميل، وتصل إلى 90% فى حال وجود دخل إضافى وفقا للشروط والأحكام.


شروط قرض السيارة من بنك ناصر 

ومن أهم شروط قرض السيارة من بنك ناصر الاجتماعي ألا تتجاوز 75% من صافى الدخل الشهري للعميل، وتصل إلى 90% فى حال وجود دخل إضافى وفقا للشروط والأحكام.

وتتم إجراءات الحصول على قرض السيارة من بنك ناصر الاجتماعي كالتالي:

طلب الحصول على التمويل

عرض سعر للسيارة

 صورة بطاقة الرقم القومى سارية

مفردات مرتب / معاش / بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن فى حالة وجد ضامن.

بيان حالة وظيفية بالنسبة لأصحاب المرتبات، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة.

إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة.

 إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد فى حال اعتبارها الضمانة المقدمة.

إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

يشار إلى بنك ناصر الاجتماعي يقدم أيضًا العديد من الخدمات المصرفية المتنوعة للعملاء عبر مجموعة الفروع التابعة له، إلى جانب الدور المجتمعي الذي يميز البنك، خاصة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في العديد من الموضوعات والمشروعات الخاصة التي يضطلع بها بنك ناصر الاجتماعي.    

 

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