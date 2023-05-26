مقتل سائق على يد شقيق عاملة تحرش بها أثناء تنظيفها شقة بالجيزة

شهد شارع الأسيوطي بـ محافظة الجيزة جريمة بشعة عندما قام شاب يقتل سائق لتحرشة بشقيقته أثناء عملها بتنظيف شقته فى الجيزة، وفر هاربا، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة بشارع أسيوط الزراعي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وجود مشاجرة بين طرفين طرف أول، سائق، 35 سنة، وشقيقته عاملة نظافة، 32 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثاني، سائق، 55 عاما، مصابا بجرح قطع نافذ بالرأس وتوفي خلال إسعافه، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات المشاجرة.

وبإجراء التحريات تبين قيام الطرف الثاني المتوفى بالتحرش بالثانية من الطرف الأول خلال عملها بتنظيف شقته السكنية التي يقطن فيها، وخلال ذلك اتصلت بشقيقها الذي كان ينتظرها في الشارع وأخبرته بقيام المتوفى بلتحرش بها، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها شقيقها بإحداث إصابته التي أدت لوفاته، وفر هاربًا.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم الهارب، وتم التحفظ على عاملة النظافة داخل المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الطب الشرعي لكشف الحقائق

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.



فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.



ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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