رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الآن في القاهرة وخطوات الحصول عليها

حالة من الترقب والانتظار يعيشها أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي لموعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة، ورابط الحصول عليها، بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني 2023.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023

ويبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم عبر محركات البحث المختلفة عن موعد إعلاننتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 بمحافظة القاهرة، وكذلك رابط نتيجة الترم الثاني بالقاهرة.

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بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وأكد مصدر مسئول داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فور الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات والتي ستكون في غضون من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القاهرة

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أنه سيتم الإعلان عن النتيجة فور اعتمادها من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ومن المقرر إعلان مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي عبر إدخال رقم الجلوس، أو الدخول مباشرة إلى نتائج الشهادة الإعدادية على بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

رابط نتيجتك لشهادة الإعدادية 2023 بالأسم الآن

وأوضحت انه لكي يتم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الدخول عبر الموقع الإلكتروني للمديري بالقاهرة وإدخال الاسم ورقم الجلوس 2023 من هنــــــا.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهره

ويمكن الحصول عليها من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة، عبر الخطوات التالية بعد اعتمادها:

الدخول بوابة التعليم الأساسي من هنـــــا



اختيار نتائج الشهادة الإعدادية



إدخال رقم الجلوس.



الضغط على عرض النتيجة.



فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.