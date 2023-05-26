مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى نهاية يونيو

أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، عن مد فترة التقديم بالمشروعات ضمن المبادرة حتى نهاية يونيو 2023.

وبدأ التسجيل في مشروعات المبادرة، للدورة الثانية، ابتداء من 1 أبريل الماضي، وكان من المقرر أن تستمر لنهاية مايو فقط.

وفي وقت سابق كانت قد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن بدء تسجيل المحافظات المختلفة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تم فتح باب التقدم لها في الأول من أبريل الجاري.

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مجلس الوزراء

ويستمر فتح الباب من خلال الموقع الإلكتروني ، وذلك برعاية رئيس الجمهورية وفي إطار قراررئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق المبادرة التي تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وفي تصريحات صحفية سابقة كانت قد قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إقبال المحافظات المختلفة على الاشتراك في الدورة الثانية من المبادرة يعكس مدى الاهتمام والوعي بقضايا وتحديات تغير المناخ، مشيرة إلى أهمية تحفيز مختلف القطاعات لإيجاد حلول ذكية للمشكلات المجتمعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة، مع ادماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي لخلق حالة وعي وتكاتف قومي للحد من آثار تغير المناخ والتعامل مع تأثيراته.

التنمية المستدامة

المبادرة تعد من أقوى المبادرات على الساحة فيما يخص تغير المناخ والتحديات البيئية، مشيرًا إلى أن الدورة الثانية من المبادرة جاءت بناء على النجاح الذي حققته الدورة الأولى، والتي شارك بها أكثر من 6200 مشروع من المحافظات المختلفة، موضحًا أن المبادرة تقدم نموذجًا رائدًا يربط استثمارات العمل المناخي في مجالات الطاقة وحماية القطاعات المتعرضة للتأثيرات الضارة بتوطين التنمية المستدامة والتحول الرقمي وإتاحة فرص العمل ومكافحة الفقر.

المشروعات الخضراء الذكية

و هناك تنسيق مستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وباقي الوزارات المعنية والمحافظات المختلفة للخروج بأفضل النتائج للمشروعات المختلفة التي تقدم حلولا مصرية لمشكلات تغير المناخ، لافتًا إلى المكتسبات العشرة التي حققتها المبادرة والتي تشمل توفر قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، وإيجاد حلول مصرية لمشاكل تغيرات المناخ على المستوى الوطني، وإيجاد فرص استثمارية وآلية لتمويل المشروعات من خلال ربط المشروعات بالجهات المانحة والمؤسسات التمويلية والدولية.

وبناء قدرات الكوادر بالمحافظات، والعمل في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الشراكة الذكية بين المحلية والوطنية والدولية، ورسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى تطبيق التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي، وتمكين العديد من القطاعات بالمبادرة كقطاع المرأة والشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأخيرا تعظيم العائد الناتج من الشراكة مع جميع المحافظات لرفع الوعي الخاص بتغيرات المناخ.