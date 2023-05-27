السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

ضوابط إجازة السفر ورعاية الأطفال وفقًا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط إجازة السفر،
ضوابط إجازة السفر، فيتو

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كتابًا دوريًّا بشأن ضوابط منح إجازة رعاية الطفل، وجاء هذا وفقًا لما نظمه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن الإجازات بدون أجر للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه، ونص على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على النحو الآتي:

 

السفر للخارج 

1- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

-إعلانات-

 

إجازة بدون مرتب

2- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل.

 

3 ـ لا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

 

إجازة عامين

4 – مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

 

التأمين الاجتماعي

5- استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

 

ونص قانون الخدمة المدنية، أنه من حق الجهة المختصة أو الوزارة والمؤسسة، أن تعطي إلى الموظف إجازة بدون أجر للعديد من الأسباب التي يظهرها وتقدرها السلطة المختصة طبقًا إلى حاجة العمل التي يتطلبها سيرته كاملة.

 

وينص القانون على أن الموظفة يكون لها الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها إلى مدة تستمر عامين على الأكثر في المرة الواحدة، ويكون بحد أقصى 6 أعوام طول الفترة الخاصة بعملها في قانون الخدمة المدنية.

ومن حق السلطة المختصة أو جهة العمل التي تتبع لها الجهة الخاصة بعمل الموظف الحكومي أن يتم رفض الإجازة بدون أجر، وهذا عدا البند الأول وهو مرافقة الزوج أو الزوجة ليتم السفر للعمل في الخارج، وهذا إذا تطلبت الاحتياجات الخاصة بالعمل لذلك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

تعديل قانون الخدمة المدنية ضوابط إجازة السفر ضوابط إجازة رعاية الأطفال

مواد متعلقة

أبرز اختصاصات مجلس الخدمة المدنية بالقانون

قانون الخدمة المدنية، 5 % في الوظائف الحكومية لذوي الإعاقة والأقزام

ضوابط الإجازات الاعتيادية للموظفين في قانون الخدمة المدنية

قانون الخدمة المدنية، تعرف على حالات عدم ترقية الموظف

الأكثر قراءة

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من النادي الأهلي

بالأرقام، ارتفاع أسعار الأضاحي من الخرفان والماعز

سعر الذهب تحديث لحظى، الجرام يقفز 40 جنيها

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الدبلومات الفنية 2023

أخبار مصر: وزير المالية يستفز المصريين بحفلات الساحل، قرار جديد من ليفربول بشأن صلاح، ساويرس يفحم عمرو أديب بسبب محمد فؤاد

السيد القصير يفتتح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي (فيديو وصور)

أزمة أحمد بغدودة تكشف الحكاية الكاملة لعلي الشرقاوي ، بطل كأس مصر في كمال الأجسام يجمع القمامة لمواصلة التدريب

الأمن يكشف حقيقة إعلان سيدة عن بيع مخدر الشابو عبر الفيس بوك في دمياط

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يفتح باب طائرة أثناء تحليقها لسبب غريب

رجل مجهول يخترق موكب المستشار الألماني لهذا السبب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم توقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

بكام اليورو، ارتفاع سعر شراء اليورو في البنك المركزي اليوم

بكام سعر الدينار الكويتي، استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

كيف تستفيد من خدمة دراسة الجدوى المالية بمركز تحديث الصناعة؟

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

توزيع الدرجات والمجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بالوضع المادي السيئ

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء دين ونقصان مال للغنى

تفسير حلم طلاء الأظافر في المنام وعلاقته بالحياة الزوجية المستقرة والمودة والحب

المزيد
الجريدة الرسمية