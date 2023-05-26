عمران خان يدعو لبدء محادثات فورية وسط تصاعد المواجهة مع الجيش

دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، مساء اليوم الجمعة، لإجراء محادثات على الفور مع مسئولي الدولة، مع تزايد الضغط عليه، ووسط حملة أمنية على كبار مساعديه وأنصاره أدت لاعتقال الآلاف منهم واستقالة عدد كبير من حزبه.

ويخوض خان صراعا مع الجيش منذ إقالته من السلطة العام الماضي، في تصويت برلماني يقول، إنه تم تنظيمه من قبل كبار الجنرالات في البلاد، وينفي الجيش ذلك.

باكستان

واشتدت حدة المواجهة عندما شارك أنصار خان في وقت سابق من هذا الشهر في احتجاجات عنيفة إثر اعتقاله لفترة قصيرة.

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وناشد خان في بث مباشر على يوتيوب بإجراء محادثات، محذرا من أن البلاد تتجه نحو الفوضى.

وتفاقم الاضطراب السياسي في وقت تواجه فيه باكستان أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود. وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتوجد مخاوف من أن البلاد قد تتخلف عن سداد الديون الخارجية ما لم يفرج صندوق النقد الدولي عن حزم مساعدات تأخر تسليمها.

تمديد فترة الإفراج عن عمران خان

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الأربعاء، إنه حصل على تمديد فترة الإفراج عنه بكفالة مع عدم جواز اعتقاله حتى يوم 31 مايو.

وأعلن مسؤول أن المتورطين في احتجاجات عنيفة على اعتقاله سيحاكمون أمام محاكم عسكرية.

وكانت المحكمة العليا في إسلام أباد أمرت، بالإفراج عن خان بكفالة مع عدم جواز القبض عليه بعد اعتقاله في التاسع من مايو.

وأثار اعتقال خان احتجاجات عنيفة في أنحاء باكستان قُتل فيها ثمانية أشخاص على الأقل.