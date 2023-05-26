20 جنيها زيادة في أسعار الذهب بختام تعاملات الجمعة

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن، ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة في ختام التعاملات داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا بقيمة 20 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2683 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2350 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2014 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 14

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بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1566 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18600 جنيه.

أسعار الذهب اليوم فى مصر الآن، فيتو

الأسعار العالمية للذهب فى البورصات

تتجه أسعار الذهب لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، رغم صعودها في التعاملات المبكرة الجمعة، إذ يقيّم المتداولون التقدم في مفاوضات سقف الديون الأميركية ويترقبون تحرك السياسة النقدية التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وقال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي للأوراق المالية، إن توقعات حل أزمة سقف الديون تجتاح السوق، كما أن هناك توقعا بشكل عام لمزيد من التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يضع بعض الضغط على الذهب.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة خلال اليوم، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته منذ 17 مارس. كما اقتربت عوائد سندات الخزانة القياسية من مستويات مرتفعة شوهدت في مارس.

والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقتربان من التوصل إلى اتفاق على خفض الإنفاق ورفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، بينما لم يتبق أمامهما سوى القليل من الوقت لتجنيب البلاد خطر التخلف عن السداد.

الذهب مصر هل يتراجع

وقال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب، إن انخفاض أو تراجع أسعار المعدن الأصفر في مصر متوقف على السعر العالمي، إلى جانب العرض والطلب.



سعر جرام الذهب اليوم

اسعار الذهب، وأضاف خلال تصريحات له: "سعر جرام الذهب عيار 21 حاليا في حدود 2400 جنيه، وانخفاضه أو ارتفاعه في الأيام المقبلة متوقف على العرض والطلب والسعر العالمي".



هل هناك تلاعب في سوق الذهب؟

وتابع: "ليس هناك تلاعب في أسعار الذهب بالسوق المحلي مثلما يشاع أو يتردد، والمستهلك هو من يستطيع التحكم في السعر فيما يتعلق بالعقلانية في الشراء".

وكان المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، علّق عن طرح صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية، وعرض أسعار الذهب على الشاشة الرئيسية للبورصة، وقال إنه لن يكون هناك تأثير فعلي على سوق الذهب نتيجة عرض أسعاره على شاشات البورصة.

عرض أسعار الذهب على شاشة البورصة لن يؤثر في السوق

وأوضح نائب رئيس الشعبة العامة للذهب في تصريح لـ «فيتو» أنه يوجد في سوق الذهب أكثر من 100 شاشة لعرض الأسعار، وشعبة الذهب تملك شاشة لعرض الأسعار الاسترشادية المتداولة في السوق، وبما أن الأسعار المعلنة على شاشة البورصة المصرية استرشادية أيضًا وفقًأ لما هو متداول بسوق الذهب، فذلك يعني أنها تابعًا أيضًا لسوق الذهب، والسوق هو المحدد الرئيسي لأسعار الذهب وفقا للعرض والطلب، وعليه لن يؤثر عرض الأسعار على البورصة فعليًا في سوق الذهب.