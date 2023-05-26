محافظ الوادي الجديد يبحث التوسع في مجالات الاستثمار الأخضر والمستدام

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، المهندسة سارة البطوطي رئيس مجلس إدارة شركة Econsult المتخصصة في الاستشارات الهندسية البيئية، خلال زيارتها للمحافظة؛ لبحث التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الأخضر والمستدام.

وأوضح الزملوط أن اللقاء استعرض أبرز ما تم تحقيقه من مشروعات ومبادرات لتعزيز التحول الأخضر ومراعاة البُعد البيئي، والتي تكللت بإعلان مدينة الخارجة عاصمة البيئة العربية، وأول مدينة صديقة للبيئة والمناخ على مستوى الجمهورية، كما بحث اللقاء التنسيق وتبادل الخبرات لتأهيل عدد من القرى للحصول على شهادة " ترشيد للمجتمعات الرشيدة".

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