السبت 27 مايو 2023
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خارج الحدود

الحُمّى تجبر بابا الفاتيكان على إلغاء مواعيده

بابا الفاتيكان، فيتو
بابا الفاتيكان، فيتو

كشف الفاتيكان عن إلغاء البابا فرنسيس (86 عامًا)، مواعيده صباح الجمعة، بسبب إصابته بحمى.

وقال المتحدث باسم «الكرسي الرسولي» ماتيو بروني: «بسبب إصابة بحمى، لم يستقبل البابا فرنسيس أي جمهور صباح الجمعة». ولم يكشف الفاتيكان برنامج البابا الأرجنتيني، الذي كان محددًا الجمعة.

 

بابا الفاتيكان

وفي أواخر مارس، أُدخل البابا إلى مستشفى في روما وبقي ثلاث ليال، عقب معاناته من صعوبة في التنفس.

وشخّص الأطباء إصابته بالتهاب الشعب الهوائية، وعالجوه بالمضادات الحيوية التي استجاب لها بسرعة. وفي حديث مع شبكة «تيليموندو» الناطقة بالإسبانية الخميس، قال البابا فرنسيس إن صحته «أفضل بكثير».

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وأضاف بحسب نص المقابلة: «يمكنني المشي الآن. ركبتي تتعافى. بالكاد كنت أستطيع المشي في السابق، والآن أستطيع. بعض الأيام تكون مؤلمة أكثر من غيرها، كاليوم».

ولدى سؤاله عن التهاب الشعب الهوائية أوضح أن الأطباء شخصوا الحالة في الوقت المناسب. وقال: «لو انتظرنا بضع ساعات أخرى، لكان الأمر أكثر خطورة. لكنني خرجت من المستشفى في غضون أربعة أيام».

 

الصراع في السودان

من جانب آخر، دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في وقت سابق، طرفي الصراع في السودان إلى إلقاء السلاح، وعبر عن حزنه إزاء أعمال العنف المستمرة في البلاد.

وقال البابا للحضور في ساحة "القديس بطرس": "تشجيعًا للاتفاقات الجزئية التي تم التوصل إليها حتى الآن، أجدد مناشدتي الخالصة لإلقاء السلاح".

وأضاف: "أدعو المجتمع الدولي ألا يدخر جهدًا، حتى تسود لغة الحوار، ويتم رفع المعاناة عن كاهل الناس".

وأردف البابا: "أرجوكم، دعونا لا نعتاد على الصراعات والعنف، دعونا لا نعتاد على الحرب. وعلينا أن نواصل دعم شعب أوكرانيا التي مزقتها الحرب".

بابا الفاتيكان يدعو طرفي الصراع في السودان لإلقاء السلاح

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