الجيش الروسي يعترض صواريخ ستورم شادو البريطانية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في البيان الصادر عنها اليوم الجمعة، عن نجاح قوات الدفاع الجوي في اعتراض صاروخين مجنحين من طراز ستورم شادو التي سلمتها بريطانيا، للقوات الأوكرانية.



الجيش الروسي يعترض صاروخين ستورم شادو



وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض قذيفة تكتيكية من طراز "غروم – 2".

وقال الجيش الروسي: "اعترضت قوات الدفاع الجوي الروسية، صاروخين مجنحين من طراز ستورم شادو، وقذيفة تكتيكية من طراز غروم".

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وأضاف البيان: "تمكنت القوات المسلحة الروسية، بمساعدة الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش، بالإضافة إلى المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات المركزية، من تحييد حوالي 65 جنديا من القوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسكي".

وبالأمس الأحد، كشفت وزارة الدفاع الروسية، في البيان الصادر عنها، عن تحييد 10 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على مختلف محاور القتال، واعتراض 15 من صواريخ أنظمة هيمارس و"أوراغان" وستورم شادو خلال يوم.



خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم



وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن العمليات العسكرية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 15 من القذائف الصاروخية من أنظمة هيمارس و"أوراغان" والصواريخ المجنحة طويلة المدى ستورم شادو "، بالإضافة إلى إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية.

وذكرت الدفاع الروسية أن قواتها حيدت 5 مجموعات تخريب واستطلاع معادية على محور كوبيانسك، و2 على محور كراسني ليمان و3 أخرى على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا.

وبلغت خسائر العدو خلال اليوم الماضي 85 جنديا على محور كوبيانسك، و60 جنديا على محور كراسني ليمان، و100 جندي ومرتزق أجنبي على محور أرتيوموفسك التكتيكي وأكثر من 120 جنديا على محور دونيتسك، ونحو 50 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى 15 جنديا على محور خيرسون.

وفي السياق ذاته قال الكرملين في البيان الصادر عنه، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ الجيش وقوات فاجنر بعد إعلان السيطرة على مدينة باخموت بشكل كامل في شرق أوكرانيا.



بوتين يهنئ الجيش الروسي وفاجنر بعد السيطرة على باخموت



وفي وقت سابق أعلن قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوزين، سيطرة قواته على باخموت شرقي أوكرانيا بالكامل، بينما أكد الجيش الأوكراني أن القتال في المدينة لا يزال مستمرا.



وأكد بريجوزين ذلك في مقطع فيديو، ظهر فيه بالزي العسكري أمام صف من المقاتلين يحملون أعلام روسيا ولافتات "فاجنر". وأضاف قائد المجموعة أن قواته ستبدأ مغادرة باخموت في 25 مايو الجاري، وستسلم المدينة إلى الجيش الروسي.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني في عمليات الشرق سيرهي تشريفاتي إن "القتال لا يزال مستمرا ومركزه في باخموت".

وأشار المتحدث إلى أن "باخموت تظل الهدف الرئيسي المعتمد لدى الجانب الروسي ومجموعة (فاجنر). يجلبون وحدات محمولة جوا ووحدات بنادق آلية، وكذلك بعض الوحدات الخاصة".

وبحسب تشريفاتي، فقدت القوات الروسية 92 قتيلا و156 جريحا في باخموت بيوم واحد.

وشهدت باخموت قتالا هو الأعنف منذ بدأت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا، أواخر فبراير من العام الماضي.

والأسبوع الماضي قال قائد مجموعة فاجنر الروسية الخاصة: إن الطائرات الحربية الروسية الأربع التي تحطمت في منطقة على الحدود مع أوكرانيا ربما تكون قد أسقطت بأيدي قوات روسية.



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