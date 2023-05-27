تفاصيل حساب فايدة بلس للمشروعات الصغيرة في البنك الأهلي

يقدم البنك الاهلي خدمات مصرفية متنوعة لعملائه ولعل في مقدمتها حساب فايدة بلس لأصحاب المشروعات الصغيرة وفق عدة مزايا وشروط لفتح الحساب للعملاء.

وتشمل مزايا حساب فايدة بلس لاصحاب المشروعات الصغيرة في البنك الاهلي مايلي:

احتساب العائد

يتم احتساب العائد على رصيد الحساب بتاريخ إقفال يوم العمل السابق بنسبة مخصومة من مؤشر CONIA.

ومؤشر CONIA هو متوسط سعر الفائدة لليله الواحدة للتعاملات بين البنوك، ويتم نشر تسعير مؤشر CONIA كل يوم عمل على موقع البنك المركزي المصري الرسمي

ويتم تحديد الأوراق المطلوبة لفتح حساب فايدة بلس من البنك الاهلي وفقًا للشكل القانوني للشخص الاعتباري.

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فيما تضم قائمة المزايا في حساب فايدة بلس من البنك الاهلي مايلي:

دفتر الشيكات



الخدمات المصرفية عبر الإنترنت



المرونة في السحب/الإيداع النقدي من/إلى الحساب



بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء

وتصل قيمة الحد الادني لفتح حساب فايدة بلس من البنك الاهلي 10 الاف جنيه فيما تصل قيمة الحد الادني لاحتساب العائدة 50 الف جنيه

رسوم فيزا المشتريات من البنك الأهلي

وحدد البنك الأهلي رسوم السحب النقدي لفيزا مشتريات البنك الاهلي حيث تبدأ قيمة الحد الأدنى للسداد الشهري من 5%.

فيزا مشتريات البنك الأهلي

فيما كشف البنك الاهلي ان فيزا المشتريات يكون سعر الفائدة على العائد المدين بين 22.8% و27% حسب البطاقات مضمنة وغير مضمنة، وتتراوح فترة السماح للمشتريات بين 55 و57 يوما.

مشاكل فيزا المشتريات

تسبب فيزا المشتريات مشكلات عديدة لعملاء البنوك فيما يخص الآي سكور، لا سيما إذا مارس العميل عدة أعمال تؤدي لوقوعه في براثن الآي سكور.

أضرار فيزا المشتريات على الآي سكور

ولعل في مقدمة الأضرار التي تتسبب فيها الكريدت كارد للعملاء هي تشجعيهم على مزيد من الأنفاق وصعوبة السداد والتأخر في سداد المديونيات ما يضع العميل في تقييم ائتماني غير جيد ويؤثر على الآي سكور له.

وفيزا المشتريات بها العديد من الأضرار لبعض العملاء وهي كالتالي

- المزيد من النفقات

إن استخدام النقود يجعل الشخص أكثر وعيًا بحجم نفقاته، في حين أن استخدام بطاقة الائتمان يشجع الأشخاص على الإفراط في الإنفاق دون وعي.

- رسوم وفوائد عالية

يمكن للرسوم المفروضة على بطاقات الائتمان والفوائد العالية أن تقضي على مزايا المكافآت التي يمكن أن يحصل عليها العميل.

وحول الفارق بين والديبت كارد أو الــ Debit card - بطاقة الخصم الفوري، والكريديت كارد أو البطاقات الائتمانية فهي كالتالي:

الكريديت كارد

وتعد الكريديت كارد أو البطاقات الائتمانية (الكريديت) Credit card، هي بطاقات ائتمانية يتم استخراجها والحصول عليها عن طريق البنوك ومن خلال بعض شركات التمويل العاملة في السوق.

ويكون لها حد ائتماني محدد للرصيد المتاح بها يتم الاتفاق عليه بناء على عدة ضمانات أما تحويل مرتب أو بضمان وديعة أو شهادات استثمار لدى البنك المصدر للبطاقة.

وتصدر البنوك عدة أنواع من بطاقات الكريديت كارد يتم تحديدها بناء على الحد الائتماني الخاص بها (الرصيد المتاح بها) مثل البطاقات الكلاسيك، والذهبية، والبلاتينية والتي تصدرها معظم البنوك.

الديبت كارد

والديبت كارد أو الــ Debit card - بطاقة الخصم الفوري، هى بطاقة ائتمانية تصدرها البنوك، ويشترط لإصدارها أن تكون مرتبطة بحساب بنكي سواء كان حاسب توفير أو جاري، يمتلكه العميل في البنك التابع له.

ويتم من خلال الديبت كارد، استخدام الرصيد المتاح في الحساب لسداد المدفوعات الإلكترونية أو سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، بحيث يتم خصم هذه الأموال من رصيد الحساب مباشرة، ولا يمكن للعميل استخدام مبالغ أكبر من الموجودة في الحساب الخاص به.

ويتم استخدام بطاقات الخصم المباشر في عمليات الشراء من المتاجر ونقاط البيع POS، أو السحب النقدي/الإيداع النقدي بماكينات ATM دون أي عمولات إضافية.

رفع عمولات السحب على الفيزا

تسعى البنوك لتحجيم عمليات السحب النقدي من فيزا المشتريات وجعلها مخصصة لأهدافها بزيادة عمليات السداد الإلكتروني.

وفي إطار تحقيق ذلك الهدف وضعت البنوك خطة محددة المعالم أبرزها رفع عمولات السحب على تلك الأنواع من الكروت ما يجعل العملاء مضطرون لاستخدامها في عمليات التسوق والشراء الإلكتروني بعيدا عن فكرة الإقدام على السحب النقدي منها.

وتأتي خطوات البنوك في ذلك الأمر تكاملا مع توجهات البنك المركزي نحو تعزيز الخدمات الإلكترونية والعمل علي الحد من استخدام الكاش وكذلك وضع الخدمات المصرفية الإلكترونية في مكانها الصحيح.