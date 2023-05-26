السبت 27 مايو 2023
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اقتصاد

شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب انتشار ظاهرة الأوفر برايس بالقطاع

أجهزة كهربائية، فيتو
أجهزة كهربائية، فيتو

كشف حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن  انتشار ظاهرة الأوفر بريس في سوق الأجهزة الكهربائية يعود إلى قيام بعض التجار  برفع سعر الأجهزة الكهربائية التي لديهم بالمخازن عن قيمتها المتداولة سوقيا، وذلك من خلال إضافة مبلغ على سعر السلعة مقابل بيعها للعميل وعدم الانتظار.

انتشار ظاهرة الأوفر برايس بسوق الأجهزة الكهربائية

 وأوضح مبروك في تصريحات خاصة لـ فيتو أن “أوفر برايس”هو مبلغ يتم إضافته على سعر السلعة أو المنتج، يقرره الموزعون مقابل البيع، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند الشراء بالأسعار الرسمية.

واوضح ان الصناعة والصناع براء من ظاهرة الأوفر بريس في سوق الأجهزة الكهربائية ولا توجد أي شركة  اتجهت إلى هذا الأمر.

تراجع حجم الإنتاج بمصانع الأجهزة الكهربائية 

وتابع مبروك أن تراجع حجم الإنتاج بمصانع الأجهزة الكهربائية أدى إلى هذا الأمر، مما جعل بعض التجار يستغلون هذا الأمر؛ لافتا إلى أن تراجع الإنتاج يعود إلى عدم توافر خامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة صعوبة الاستيراد بسبب صعوبة تدبير الدولار اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج مما أدى في نهاية الأمر إلى تراجع الإنتاج.

كشف حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية 



 ارتفاعات في اسعار الأجهزة الكهربائية 

 وشهدت أسعار الأجهزة المنزلية ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة بعد أن انتقلت عدوى “اوفر برايس” من قطاع السيارات إلى قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية، مما يمثل هذا عبء على المستهلك، حيث يقوم بعض التجار ببيع بعض منتجات الأجهزة الكهربائية والمنزلية بسعر اعلى من سعرها الحقيقي" الأوفر برايس".

 

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