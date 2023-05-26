محافظ الوادي الجديد يترأس لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع اللجنة العليا لاختيار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية (مدير الإدارة العامة لمتابعة وتنفيذ المشروعات بمديرية الإسكان - سكرتير ونائب للوحدة المحلية لمركز الخارجة - رئيس قرية)، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من أعضاء اللجنة. وأكد المحافظ أن الاختيار يتم بُناءً على الشروط والمعايير التي تضمنها إعلان كل وظيفة، بالإضافة إلى المهارات والمؤهلات الوظيفية التي تضمن اختيار أفضل الكوادر المؤهلة لتطوير الأداء المؤسسي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتصعيد وضخ دماء جديدة من القيادات الشابة في إطار توجيهات القيادة السياسية لتمكين الشباب وتطوير الجهاز الإداري للدولة.

-إعلانات-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ