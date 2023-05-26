الجمعة 26 مايو 2023
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خارج الحدود

لحظة مقتل مصري بطلق ناري في أمريكا، وأسرته تناشد الخارجية التدخل لنقل جثمانه (فيديو)

مقتل مصري في نيويورك،
مقتل مصري في نيويورك، فيتو

لقى مواطن مصري مصرعه فى مدينة نيويورك الأمريكية، إثر إصابته بطلق ناري طائش فى الرأس أثناء انتظاره أمام محل مملوك لنجله هناك.

وفي التفاصيل، لقي المواطن المصري رضا جرجس، مصرعه فى أمريكا، وتحديدا بمدينة نيويورك نتيجة إصابته برصاصة طائشة استقرت فى رأسه، نتج عنها وفاته فى الحال، ولم تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذه.

مقتل مصري بطلق ناري فى نيويورك 

وقال أحد أبناء الجالية المصرية فى نيويورك فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن المتوفى يدعى رضا جرجس، وكان قد وصل إلى مدينة نيويورك الأمريكية، الأحد الماضى بتأشيرة سياحة، وأثناء انتظاره بالشارع أمام محل تجاري يديره نجله هناك، استقرت رصاصة طائشة فى رأسه أثناء عملية إطلاق نار عشوائى هناك وقعت الثلاثاء الماضي.

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وعلى الفور تم نقله إلى أحد مستشفيات نيويورك، لكن الطواقم الطبية فشلت فى إنقاذه نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس نتج عنه مصرعه فى الحال، وبدأ أفراد الجالية فى مخاطبة السفارة المصرية والقنصلية لنقل جثمانه بعد جمع تكاليف عملية النقل، لكن عجزوا عن ذلك لإبلاغهم بتعطل البعثات الدبلوماسية عن العمل حتى يوم الإثنين المقبل، الأمر الذي يصعب معه الإسراع فى نقل الجثمان.

أسرة رضا جرجس تطالب بنقل جثمانه من نيويورك

وناشدت أسرة المواطن المتوفى رضا جرجس، وزارتي الخارجية والهجرة التدخل بصورة عاجلة واستثنائية لمنح الموافقات اللازمة لنقل الجثمان إلى الأراضى المصرية.

فيما أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن كاميرات المراقبة التقطت مصرع أحد الأشخاص يبلغ من العمر (66 عاما) سقط ضحية لعملية إطلاق نار عشوائى من داخل سيارة، وما زالت جهود التحريات جارية للتوصل إلى الجاني.

تفاصيل مقتل رضا جرجس فى نيويورك بطلق ناري

وقال جمال أبو العز مدير المطعم الذي قتل أمامه المواطن المصري: إن "المتوفى هو والد المالك"، جاء من مصر لزيارته منذ ثلاثة أيام، ولتهنئة زوجة ابنه على الحمل والاحتفال بالمناسبة الأسرية، موضحا أن ابن الضحية، هاني جرجس، لم يكن في المتجر في ذلك الوقت.

مكان حادث مقتل مصري فى نيويوك، فيتو

وبين أنه وقت وقوع الجريمة حدثت ضوضاء تشبه صوت الألعاب النارية، وفجأة سقط الضحية أمام المتجر غارقا فى الدماء، بعدما تبين وقوع عملية إطلاق نار عشوائى من داخل سيارة مسرعة، نتج عنها استقرار رصاصة فى رأس الضحية.

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