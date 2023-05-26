تفاصيل استخدام سيارات فورد لمنافذ شحن تسلا

السيارات الكهربائية، أجرت شركة فورد المتخصصة في صناعة السيارات، العديد من الاتفاقيات مع شركة تسلا من أجل الحصول علي شحن NACS الذي أنتجته شركة تسلا، لسيارتها الكهربائية المستقبلية في الولايات المتحدة وكندا دون الحاجة إلى محول.

استخدام سيارات فورد لمنافذ شحن تيسلا



قال جيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد والرئيس التنفيذي تسلا إيلون ماسك، بالنسبة إلى فارلي، يبدو أن سيارات فورد الكهربائية المستقبلية ستكون مزودة بمنفذين للشحن

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صرح فارلي أن مالكي سيارات فورد الكهربائية سيظلون قادرين على استخدام شواحن فورد الخاصة بهم، لذلك نأخذ هذا التعليق للإشارة إلى أن المركبات ستحتوي على منفذي شحن أو، إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتعين على السيارات الكهربائية أن تأتي مع محول لجعل هذا ممكنًا.

وتم استخدام معيار تيسلا NACS في الولايات المتحدة وكندا منذ إطلاق تيسلا موديل S، يعمل الموصل للشحن المنزلي، بالإضافة إلى الشحن السريع للتيار المستمر في تيسلا سوبر تشارجرs أو في مواقع الشحن السريع الأخرى باستخدام محول، وفتحت تيسلا شبكة سوبر تشارجر لجميع شركات صناعة السيارات منذ بعض الوقت عبر ما يشار إليه باسم Magic Dock، يسمح ذلك لسيارات CCS1 بالاتصال بشواحن تيسلا سوبر تشارجر المحددة عن طريق محول متصل بمحطة الشحن.

وفقًا لفورد، فإن الطرح سيكون على النحو التالي: “بدءًا من أوائل العام المقبل، سيتمكن عملاء موستنج ماك إي وF-150 لايتنينج وإي ترانزيت من الوصول إلى سوبر تشارجرs عبر محول”، “في عام 2025، ستقدم فورد سيارات كهربائية من الجيل التالي مع موصل شحن قياسي لأمريكا الشمالية (NACS) مدمج، مما يلغي الحاجة إلى محول للوصول إلى شواحن تيسلا الفائقة”.

وتسهل هذه الخطوة على مالكي سيارات فورد الشحن الفائق، كما أن موثوقية شبكة تيسلا سوبر تشارجر تعد ميزة إضافية أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، أضافت فورد هذا فيما يتعلق بشبكة تيسلا سوبر تشارجر وموصل NACS: “تتمتع شبكة تيسلا سوبر تشارجر بموثوقية ممتازة وقابس NACS أصغر حجمًا وأخف وزنًا، بشكل عام، يوفر هذا تجربة فائقة للعملاء “.

وعلقت تيسلا على هذه الخطوة أيضًا، صرحت ريبيكا تينوتشي، مديرة البنية التحتية للشحن في تيسلا: “نحن متحمسون للوفاء بمهمتنا لتسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة من خلال الترحيب بمالكي فورد، والمركبات الكهربائية الأخرى التي تتبنى NACS، لآلاف محطات الشحن لدينا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.”

وفي ذات السياق المتصل افتتحت تسلا مؤخرًا معيار NACS الخاص بها، مما جعلها متاحة لأي صانع سيارات لاعتماده واستخدامه، أكدت أبيرا موتورز أنها ستستخدم NACS، ومع ذلك، لم يلتزم أي صانع سيارات رئيسي آخر باستخدام NACS حتى الآن مع إعلان فورد الكبير.

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