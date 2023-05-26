فورد تدعم الجيل الجديد من سيارات موستانج (صور)

سيارات فورد، تحرص شركة فورد المتخصصة في صناعة السيارات، على إجراء العديد من الاختبارات المكثفة على الجيل الجديد من سيارات فورد 2024 موستانج، حيث تتوفر ترقيات ما بعد البيع من مركبات موستانج RTR بمجرد وصول السيارة الجديدة إلى صالات العرض.

وتشتهر فورد موستانج باختيارها القوي لقطع غيار ما بعد البيع، ولم يكن هناك نقص في الترقيات المرئية والميكانيكية والأداء المتاحة لسيارة المهر على مر السنين، وقد ألا يتغير ذلك.

-إعلانات-

حصلت سيارات فورد على العديد من التقنيات أبرزها تغيير مظهر السيارة وقدرتها على المناولة مع العديد من التحديثات المرئية والميكانيكية، أما الحزمة 1 من الترقيات فلات زال المعلومات عنها محدوده

من الخارج، تتميز موستانج RTR Spec 2 بشبكة علوية جديدة مزودة بمصابيح LED، مما يساعد على تغذية المحرك بالهواء البارد. تأتي الحزمة أيضًا مع فتحة تهوية للغطاء، ومفسد غطاء سطح السيارة، وشارات RTR، وحزمة رسومات، وبعض التجهيزات الأخرى.

وتضيف RTR مقبض تغيير الأداء، وحصائر الأرضية التي تحمل علامة RTR، ولوحة العدادات المتسلسلة المنقوشة.

وحصلت سيارات فورد موستانج التي تم ضبطها أيضًا على بعض ترقيات التعليق والتعامل، بدءًا من عجلات RTR Aero 5 مقاس 20 بوصة الملفوفة بإطارات Nitto NT555 G2 ومجموعة أدوات التثبيت الخلفية.

ويضيف تعليق RTR بيرفورمانس نوابض خفض، وقضبان تأرجح أمامية وخلفية قابلة للتعديل، وصدامات وقوائم قابلة للتعديل. تبدأ حزمة RTR Spec 2 بسعر 12495 دولارًا ولا تشمل تكلفة السيارة الأساسية، كما توفر الشركة ترقية Spec 3 وSpec 5 ل موستانج موديل 2023، والتي تعمل على ترقية محرك V8 سعة 5.0 لتر بشاحن توربيني فائق يتيح للسيارة إخراج 750 حصانًا.

تتوفر سيارة فورد موستانج جي تي 2024 بمحرك فورد V8 سعة 5.0 لتر، يضخ قوة 480 حصانا و415 رطلا من عزم الدوران، ويعمل نظام العادم الاختياري ذو الأداء النشط على زيادة الخرج إلى 486 حصانًا و418 رطلًا للقدم. تحقق موستانج دارك هورس 2024 أقصى استفادة من أي طراز بإخراجها قوة 500 حصان.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.