موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة: تستمر في محافظة البحيرة أعمال تصحيح امتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ للشهادة الإعدادية العامة بمدارس البحيرة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في البحيرة

وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة فور اعتمادها رسميًا بعد أنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الاجابة لامتحانات الشهادة الاعدادية.

نتيجة الصف الأول الإعدادي في البحيرة

كان قد أنهي طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية العامة بمدارس البحيرة امتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والتى كانت قد بدات يوم السبت ١٤ / ٥ واستمرت حتى اليوم واستهدفت ١٢١ ألفا و٤٨٧ طالبا وطالبة قاموا بأداء الامتحانات داخل ٦٦٨ لجنة فى ١٨ ادارة تعليمية بالإضافة إلى طلاب الشهادة الاعدادية المهنية (حوالى ١٦٣٠) طالبا وطالبة داخل ١٨ لجنة و٣٩ طالبا وطالبة من التربية الخاصة (صم وضعاف السمع - و١٥ طالبا وطالبة من المكفوفين) داخل ٥ لجان (٣٩صم وضعاف سمع داخل اربع لجان و١٥طالبا مكفوفين داخل لجنة واحدة بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة بندر دمنهور) .

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إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

حيث ادى الطلاب امتحانهم اليوم فى مادة اللغة الإنجليزية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر وذلك وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة نفذتها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية ورؤساء الوحدات المحلية

نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة



وصرح يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة- أنه قد تمت متابعة سير الامتحانات على مدار أيامها وطوال فترة انعقادها بجولات ميدانية مكثفة والمرور على عدد من اللجان فى الإدارات التعليمية، للتأكد من جاهزية المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة ، وتوفير الأجواء الآمنة وتحقيق الانضباط والهدوء لتمكين الطلاب من اداء امتحاناتهم بسهولة ويسر مع استمرار أعمال تطهير ونظافة وتعقيم اللجان بشكل مكثف قبل وبعد انتهاء الامتحانات والعمل على تلبية احتياجات الطلاب والمراقبين. كما تم متابعة سير الامتحانات من خلال الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بديوان المديرية والتى تم ربطها بغرف عمليات فرعية مماثلة داخل كل إدارة تعليمية.



مشيرا إلى أنه قد سبق الامتحانات عقد لقاءات دورية مكثفة بمديرى عموم الإدارات ورؤساء اللجان بالإدارات للوقوف على أعمال تجهيز اللجان والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب.



وأكد وكيل الوزارة ان الامتحانات سارت بشكل منتظم وشهدت استقرارا وانضباطا ولم ترد اى شكاوى او اكتشاف اى مشكلات صحية لأى طالب ولم تتلقى غرفة العمليات اى شكاوى ولم يتم رصد اى معوقات أو أحداث طارئة على مستوى كافة اللجان وذلك على مدار أيامها وتم التعامل بحسم واعمال القانون مع عدد من النماذج الغير ملتزمة بضوابط وقواعد سير الامتحانات سواء كانوا من الطلبة أو من الملاحظين وذلك فى إطار محاربة كافة صور الغش واشكالة والمتسببين فيه داخل وخارج اللجان وتغليب مصلحة الطالب والحفاظ على السرية التامة وتجنب اى مشكلات أو معوقات فنية او إدارية تعوق سير الامتحانات وتضر بمصلحة الطلاب لافتا ايضا الى انه يتم متابعة اعمال الكنترول بشكل منتظم وتم التاكيد على توفير كافة التيسيرات لاجراء اعمال التصحيح فى اجواء مناسبة ومراعاة المعايير اللازمة من الشفافية والحرص وتوخى الحزر فى أعمال مراجعة ورصد الدرجات وتفادى اى أخطاء تضر بصالح أبناؤنا الطلاب موجهًا تحية شكر وتقدير لجميع القائمين بأعمال الامتحانات بنطاق المحافظة.