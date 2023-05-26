السكرتير العام المساعد بالبحيرة يعاين طريق ترعة الحاجر لبحث إمكانية ازدواجه (صور)

قام كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة واللواء محمد عمار - رئيس مركز ومدينة أبو المطامير بمعاينة طريق ترعة الحاجر الرابط بين كفر الدوار وأبو المطامير لبحث إمكانية ازدواج الطريق تيسيرًا على المواطنين.

السكرتير المساعد بالبحيرة يتفقد الطريق الحاجر،فيتو

يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة والعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الطرق والرصف وتطويره ورفع كفاءته.

السكرتير المساعد بالبحيرة يتفقد الطريق الحاجر، فيتو

كما يأتي في إطار خطة محافظة البحيرة لرفع كفاءة الطرق بمدن ومراكز المحافظة وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وفي إطار منفصل، قام أيضا السكرتير العام المساعد بالأمس بجولة تفقدية اليوم بمركز ومدينة أبو المطامير رافقه خلالها اللواء محمد عيسى عمار - رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، تفقدا خلالها أعمال إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير الجديد المقام على مساحة 1300 م بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه والمكون من دور أرضي ( جراج - ورشة صيانة ) و3 أدوار إدارية. حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 70٪ ومن المقرر نهو الأعمال به نهاية العام الجاري.

السكرتير المساعد بالبحيرة يتفقد الطريق الحاجر،فيتو

وخلال الجولة تم التأكيد على دفع العمل ونهو الأعمال الجارية بالمبني وفقًا للمخطط الزمني مع الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية المحددة، نظرًا لما يمثله المبنى الجديد من أهمية قصوى لتوفير مناخ إداري مناسب وملائم لكافة العاملين ليصبح مجهز بأحدث الإمكانيات والتقنيات يكفل سرعة ودقة إنجاز العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما أكد أن الفترة الحالية تشهد خطوات تنموية على كافة الأصعدة بما يحقق النفع والصالح العام لخدمة المواطنين.



كما أشار إلى الالتزام بنهو أعمال الحماية المدنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بشكل آمن يراعي ويلتزم بمعايير الأمن والسلامة حرصًا على حياة المواطنين والعاملين وحفاظًا على المال العام.

ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة للإرتقاء بمنظومة الحماية المدنية والتأكيد على اتباع معايير السلامة والصحة المهنية فى كافة المنشآت والجهات الحكومية.

ويأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها.

