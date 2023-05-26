الجمعة 26 مايو 2023
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محافظات

مصدر بتعليم المنوفية يكشف نسبة النجاح بعد تصحيح عينة عشوائية لامتحان الدراسات للإعدادية

كنترول الإعدادية
كنترول الإعدادية بالمنوفية، فيتو

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن نسبة النجاح في العينة العشوائية التى تم تصحيحها لامتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالمنوفية، جاءت مرتفعة.

 

وأشار المصدر إلى أن نسبة النجاح بعد تصحيح حوالى 12 ألف ورقة إجابة لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية من مختلف الإدارات التعليمية بلغت 95%.

 

تصحيح عينة عشوائية لامتحان الدراسات

امتحانات الشهادة الاعدادية، بدأ امس موجهو مادة الدراسات الاجتماعية بمحافظة المنوفية، تصحيح عينة عشوائية من أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد العديد من الشكاوى من أولياء الأمور والطلاب من بعض الجزئيات التى وردت فى الامتحان.

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حيث سيتم قياس نسب الطلاب الذين تمكنوا من الإجابة الصحيحة على الأسئلة والطلاب الذين أجابوا إجابات خاطئة، ثم اتخاذ القرار اللازم والذى سيكون فى النهاية فى مصلحة الطلاب، حرصًا على مستقبلهم كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

 

بدء تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وبدأت  أمس، عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، وذلك بعد ساعات من انتهاء الامتحانات أمس الأربعاء، على أن تستمر عملية التصحيح أسبوعًا كاملًا.

 

 

شكاوى من امتحانات الدراسات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن تصحيح عينة عشوائية من إجابات طلاب الشهادة الإعدادية من جميع الإدارات التعليمية، للوقوف على مستوى إجابات الطلاب، بعد الشكاوى التى وردت من صعوبة الامتحان.

 

كما أعلنت المديرية أنه سيتم محاسبة المتسبب فى ذلك مع مراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب فى عمليات تصحيح الامتحان.

 

 

شكاوى من امتحان الدراسات الاجتماعية بالمنوفية والتعليم تشكل لجنة


واشتكى العديد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، من صعوبة بعض الجزئيات الواردة فى أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والذى أداه الطلاب اليوم الثلاثاء.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأنهى82 ألفا و557 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، بـ 399 لجنة إمتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، أمس الأربعاء.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنوفية

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنوفية، عقب انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد وجمع الدرجات، ثم اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وإتاحتها أمام الطلاب.

 

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