محطات في برنامج إعداد منتخب مصر لموقعة غينيا.. فيتوريا يستدعي 8 محترفين.. والإصابات تربك حسابات المدرب البرتغالي

بدأ العد التنازلي لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب غينيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الاجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو المقبل، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار "كوت ديفوار 2023" والتي تنطلق فعالياتها في يناير المقبل.

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وبدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة روي فيتوريا في الأيام الماضية على قدم وساق، من أجل التحضير لمواجهة المنتخب الغيني الصعبة، خاصة أن جهاز الفراعنة يسعى خلالها لحسم بطاقة التأهل لنهائيات البطولة في كوت ديفوار.

وعلى الرغم من أن منتخب مصر يتصدر قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، إلا أن مهمته أمام منتخب غينيا لن تكون سهلة بحال من الأحوال، لا سيما أن منتخب غينيا هو الأخر يشارك منتخب مصر الصدارة بنفس الرصيد من النقاط، وإن كان منتخب مصر يتفوق بفارق الأهداف لصالحه.

ويحتاج كلا المنتخبين المصري والغيني لنقطة واحدة، من أجل حسم بطاقة التأهل رسميا لنهائيات أمم أفريقيا في كوت ديفوار، أي أنه في حالة التعادل بينهما في المباراة القادمة، سيتأهلان معا للبطولة، حيث سيرتفع رصيد كل منهما إلى 10 نقاط، إلا أن البرتغالي روي فيتوريا، يخطط لتحقيق الفوز على المنتخب الغيني، لتأكيد جدارته في التأهل والإنفراد بصدارة المجموعة الرابعة قبل مباراة الجولة الأخيرة للفراعنة أمام نظيره الأثيوبي والتي ستقام في القاهرة.

موعد معسكر منتخب مصر

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر أحد يومي 9 أو 10 يونيو المقبل، موعدا لانطلاق معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة غينيا المقرر إقامتها يوم 14 يونيو المقبل، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

ويتابع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أكثر من لاعب من المحترفين مزدوجي الجنسية للتواجد في صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة وهناك أكثر من 40 لاعبا تحت منظار الخواجة.

الإصابات تؤرق فيتوريا قبل مواجهة غينيا

ويعاني منتخب مصر خلال معسكر يونيو المقبل غياب العديد من عناصره الأساسية بسبب الإصابة، أبرزهم طارق حامد المحترف بصفوف اتحاد جدة وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي وأحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي.

كما يفتقد منتخب مصر غياب محمود الونش مدافع الزمالك الذي عاودته الإصابة مجددا بقطع في الرباط الصليبي.

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

فيتوريا يستدعي 8 محترفين

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على استدعاء 8 لاعبين محترفين، للتواجد في معسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمواجهة منتخب غينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن فيتوريا قرر استدعاء كل من: محمد صلاح (ليفربول) وأحمد حجازي (اتحاد جدة) ومحمود تريزيجيه (طرابزون التركي) وعمر مرموش (فولفسبورج) ومصطفى محمد (نانت الفرنسي) وسام مرسي (إبسويتش تاون) وأحمد حمدي (مونتريال) ومحمد النني (أرسنال).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين بشكل رسمي يوم الأحد المقبل، على أن يعلن قائمة اللاعبين المحليين قبل أسبوع من انطلاق معسكر الفريق المحدد له أحد يومي 9 أو 10 يونيو المقبلين.

8 لاعبين من الأهلي في حسابات فيتوريا

كشفت مصادر أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استقر على استدعاء 8 لاعبين من الأهلي للتواجد في معسكر الفراعنة المقبل، الذي يتخلله مباراة الفريق أمام نظيره منتخب غينيا، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار "كوت ديفوار 2023"

وأوضحت المصادر أن اللاعبين الثمانية الذين حجزوا مقاعدهم في قائمة منتخب مصر لمواجهة هم: محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – محمد هاني - حمدي فتحي – مروان عطية – محمود كهربا – حسين الشحات.

وشددت المصادر على أن فيتوريا رهن استدعاء لاعبي الأهلي الثمانية لمعسكر منتخب مصر المقبل، بالحفاظ على فورمتهم الفنية العالية وقت انطلاق معسكر الفراعنة، كما أبلغ الخواجة معاونيه بأنه سيراقب عمرو السولية بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، وفي حال استعاد مستواه المعروف، سيكون ضم لاعبي الأهلي المنضمين لمعسكر منتخب مصر في يونيو المقبل.

فريق النادي الأهلي، فيتو

تأكد مشاركة لاعبي الأهلي أمام غينيا

وكانت سيطرت حالة من الارتياح والتفاؤل على الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، بعد تأهل فريق الوداد الغربي لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية.

حالة الارتياح التي سيطرت على الجهاز الفني لـ منتخب مصر بعد تأهل الوداد المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، كان سببها أن الأهلي سيخوض مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي في العاصمة المغربية الرباط يوم 11 يونيو، كما أن العاصمة المغربية ستستضيف مباراة منتخب مصر الوطني أمام غينيا يوم 14 يونيو.

ومن ثم تأكد مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين ضمن تشكيلة منتخب مصر في مباراته الصعبة أمام غينيا، والتي تقام عقب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بثلاثة أيام، وهي المشكلة التي كانت تؤرق روي فيتوريا مدرب منتخب الفراعنة، الذي كان يخشى أن يتأهل صن داونز لمواجهة الأهلي بدلًا من الوداد.

مقابلة صن داونز كانت لها حسابات أخرى، حيث النهائي سيقام في جنوب أفريقيا، الأمر الذي يؤدي لإصابة لاعبي الأهلي الدوليين بالإجهاد بسبب طول رحلة السفر من جنوب أفريقيا إلى المغرب، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني، ولكن بذلك يكون فيتوريا قد ضمن مشاركة لاعبي الأهلي أمام غينيا في اللقاء المحدد له 14 يونيو بالعاصمة المغربية الرباط.

منتخب جنوب السوادان طرف مباراة منتخب مصر الودية، فيتو

منتخب جنوب السودان

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على خوض مباراة ودية بالقاهرة يوم 19 يونيو المقبل وذلك ضمن الأجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو المقبل.

وكان روي فيتوريا يمني نفسه بخوض مباراة ودية قبل مواجهة غينيا المقبلة، للاطمئنان على حالة اللاعبين، وتحفيظ اللاعبين خطة اللعب أمام المنتخب الغيني، إلا أن إصرار منتخب غينيا على تحديد يوم 14 يونيو كونه صاحب المباراة، فوت على منتخب مصر فرصة خوض مباراة ودية قبلها، ليضطر مدرب المنتخب المصري للقبول بالأمر الواقع يوافق على خوض المباراة الودية يوم 19 يونيو بالقاهرة، واستغلالها في تحسين ترتيب الفراعنة في تصنيف الفيفا.

وعلمت فيتو أن الساعات الماضية شهدت مفاوضات مع أكثر من منتخب من منتخبات التصنيف الثالث والرابع داخل أفريقيا من أجل مواجهة مصر وديا يوم 19 يونيو بالقاهرة، ويبقى منتخب جنوب السودان الأقرب لمواجهة منتخبنا الوطني في المباراة الودية المرتقبة.

وأضافت المصادر أن الإعلان يبقي قريبًا عن تفاصيل ودية منتخب مصر الأول ونظيره جنوب السودان في التاسع عشر من يونيو القادم.

دانيال لاري - حكم مباراة مصر وغينيا، فيتو

طاقم حكام من غانا لمباراة مصر وغينيا

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة منتخب مصر أمام غينيا المقرر لها يوم ١٤ يونيو المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار، إلى طاقم حكام غاني.

دانييل ناي لاريا - غانا -حكم ساحة

- كواسي اشيمبونج بروبيي غانا - مساعد أول

- رونالد ناي دودو أدي - غانا - مساعد ثان

- كارلس بينل بولو -غانا - حكم رابع