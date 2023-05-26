الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

البحوث الفلكية تكشف ظروف رؤية هلال ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك

هلال ذو الحجة، فيتو
هلال ذو الحجة، فيتو

أعلن الدليل الفلكى الصادر عن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، ظروف رؤية هلال ذي الحجة، حيث يولد هلال شهر ذي الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذى القعدة 1444هـ الموافق 18/ 6/ 2023م (يوم الرؤية).

 


ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 36 دقيقة  بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها بمدد تتراوح بين (31 - 37 دقيقة).

 

-إعلانات-

 

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تترواح من(7-44 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر ذى الحجة يوم الاثنين 19 يونيو2023، وتكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء يوم 27 يونيو، ويكون يوم الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

 

 

ذى القعدة


وكان قد ولد هلال شهر ذي القعـدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شـوال 1444هـ الموافق 19/5/2023م (يوم الرؤية)

دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ذي القعدة لعام 1444 هجريا

هلال شوال يزين سماء القاهرة في أول أيام عيد الفطر (صور)

وغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 3 دقائق بينما في القاهرة مكث الهلال الجديد دقيقة واحدة بعد غروب الشمس، وفي محافظات جمهورية مصر العربية غرب مع غروب الشمس في قنا والخارجة وسوهاج والطور وسانت كاترين وطابا، وغرب قبلها في حلايب وتوشكا وأسوان بمدد تتراوح بين (1 - 2 دقيقة)، وغرب بعد غروب الشمس في السلوم والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والفيوم وأسيوط بمدد تتراوح بين (1 - 3 دقيقة)، أما في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر غرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 – 18 دقيقة)، بينما بقى بعد غروب الشمس في بعضها بمدد تتراوح بين (1 – 9 دقيقة)، وفي بغداد غرب الهلال الجديد مع غروب الشمس.

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أيام عيد الأضحى هلال شهر ذي القعدة هلال ذو الحجة عيد الأضحي المبارك غرة شهر ذي الحجة موعد عيد الأضحى المبارك

مواد متعلقة

البحوث الفلكية: 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

الأكثر قراءة

أول صور من حفل زفاف نجل الفنان ماجد الكدواني

لحظة مقتل مصري بطلق ناري في أمريكا، وأسرته تناشد الخارجية التدخل لنقل جثمانه (فيديو)

الصور الأولى لسقوط لعبة الملاهي بالإسكندرية

بيان عاجل من الأوقاف بعد تنفيذ مبادرة الصلاة على النبي

القبض على المدير المسئول عن سقوط لعبة بأحد ملاهي الإسكندرية

بث مباشر، مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

محمد سامى: مي عمر قبل ما تنام لازم تكون مقموصة (فيديو)

موضوعات خطب شهر يونيو 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

فرنسا تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور

إطلاق النار على طفل عمره 11 عاما لسبب غريب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الجمعة

انخفاض سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي عن البنك المركزي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي الدوري الأوروبي والكونفدرالية.. الأهلي مع سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موضوعات خطب شهر يونيو 2023

تفسير رؤية الرياح في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة فى القريب

الأشهر الحرم، الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح 4 خصائص لأشهر مضاعفة الثواب

المزيد
الجريدة الرسمية