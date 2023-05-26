البحوث الفلكية تكشف ظروف رؤية هلال ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك

أعلن الدليل الفلكى الصادر عن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، ظروف رؤية هلال ذي الحجة، حيث يولد هلال شهر ذي الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذى القعدة 1444هـ الموافق 18/ 6/ 2023م (يوم الرؤية).



ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها بمدد تتراوح بين (31 - 37 دقيقة).

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أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تترواح من(7-44 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر ذى الحجة يوم الاثنين 19 يونيو2023، وتكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء يوم 27 يونيو، ويكون يوم الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ذى القعدة



وكان قد ولد هلال شهر ذي القعـدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شـوال 1444هـ الموافق 19/5/2023م (يوم الرؤية)

وغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 3 دقائق بينما في القاهرة مكث الهلال الجديد دقيقة واحدة بعد غروب الشمس، وفي محافظات جمهورية مصر العربية غرب مع غروب الشمس في قنا والخارجة وسوهاج والطور وسانت كاترين وطابا، وغرب قبلها في حلايب وتوشكا وأسوان بمدد تتراوح بين (1 - 2 دقيقة)، وغرب بعد غروب الشمس في السلوم والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والفيوم وأسيوط بمدد تتراوح بين (1 - 3 دقيقة)، أما في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر غرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 – 18 دقيقة)، بينما بقى بعد غروب الشمس في بعضها بمدد تتراوح بين (1 – 9 دقيقة)، وفي بغداد غرب الهلال الجديد مع غروب الشمس.



