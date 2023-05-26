الجمعة 26 مايو 2023
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خارج الحدود

اختفاء قارب في البحر المتوسط على متنه 500 مهاجر

قارب مهاجرين، فيتو
قارب مهاجرين، فيتو

قالت منظمتان خيريتان اليوم الجمعة، إن قاربا يحمل 500 مهاجر، بينهم طفل حديث الولادة ونساء حوامل، اختفى في عرض البحر المتوسط.

وقالت جماعة «ألارم فون»، وهي مجموعة ترد على مكالمات الاستغاثة من سفن المهاجرين، إنها فقدت الاتصال بالقارب، صباح الأربعاء الماضي.

اختفاء قارب مهاجرين في البحر المتوسط

وفي ذلك الوقت جنح القارب الذي تعطل محركه في المياه الدولية على بعد نحو 320 كيلومترا إلى الشمال من ميناء بنغازي الليبي وعلى بعد أكثر من 400 كيلومتر من مالطا أو جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا.

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وقالت منظمة الطوارئ الإيطالية غير الحكومية أمس الخميس، إن سفينتها (لايف سابورت) وسفينة (أوشن فايكينج) التي تعمل أيضا في إنقاذ المهاجرين بحثتا عن القارب المفقود لمدة 24 ساعة بلا جدوى، ولم تعثرا على أي حطام.

وقال متحدث باسم المنظمة اليوم الجمعة، إن البحث ما يزال مستمرًا، مضيفا أن المهاجرين ربما نقلهم قارب آخر أو ربما استطاعوا إصلاح محرك قاربهم ومواصلة الإبحار نحو صقلية.

خفر السواحل الإيطالي

وقال خفر السواحل الإيطالي أمس الخميس، إنه أنقذ 423 و 671 مهاجرا في عمليتين منفصلتين في المياه الإيطالية، وقالت (ألارم فون) إنه لا علاقة لهم بالقارب المفقود.

ولم يعلق خفر السواحل الإيطالي.

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