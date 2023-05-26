الجمعة 26 مايو 2023
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ثقافة وفنون

مهرجان الجونة السينمائي يحتفي بالتبادل الثقافي مع كان

أعضاء مهرجان الجونة
أعضاء مهرجان الجونة السينمائي،فيتو

سجّل مؤسسو مهرجان الجونة حضورًا قويًا هذا العام في مهرجان كان السينمائي، فتواجد المهندس سميح ساويرس على رأس القائمة، وكل من المدير التنفيذي عمرو منسي ومدير المهرجان انتشال التميمي، إضافة إلى فريق العمل الأساسي.

 

ويأتي هذا ضمن حرص مهرجان الجونة على تعزيز الروابط المهنية مع صنّاع السينما في العالم، وتأكيدًا على التطور الذي تعيشه السينما العربية على المستوى الدولي.

 

ونظم المهندس سميح ساويرس يوم الأحد 21 مايو دعوة غداء بحضور الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، ومجموعة من المواهب الشابة ومديري المهرجانات السينمائية العربية الدولية، وعدد من المخرجين والمنتجين الذين لهم أفلام عربية عُرضت في مهرجان كان هذا العام.

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وبعد عرض "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني في قسم "نظرة ما"، لفت الفيلم الانتباه، وشهد شاطئ المدينة احتفاء بالفيلم وكان من تنظيم شركتيَ "ماد سوليوشنز" و"ريد ستار برودكشن" ومهرجان الجونة السينمائي.

 

جهود لم شمل صناع السينما في العالم 

وعبّر المهندس سميح ساويرس، مؤسس الجونة، عن سعادته بالصدى الإيجابي الذي حظيت به أنشطة مهرجان الجونة في كان، وقال: "نحن متحمّسون للم شمل صنّاع السينما الذين يتشاركون معنا شغف سرد القصص". 

 

كما قال مدير مهرجان الجونة انتشال التميمي: "يهدف مهرجاننا إلى خلق بيئة شاملة تعرّف مواهب السينما العربية إلى العالم".  

 

مهرجان الجونة فرصة للتواصل والتعاون بين صناع السينما 

وأضاف عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة: "كان الجميع في مهرجان الجونة متحمّس لفرصة التواصل والتعاون بين صنّاع السينما".

 

ومهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي.

 

ويلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، "منصة الجونة السينمائية" التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة. 

 

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أمينة خليل في مهرجان الجونة السينمائي مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي مهرجان كان اخبار الفن

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