نائبة محافظ البحيرة تصدر حركة تنقلات لنواب رؤساء المدن والوحدات القروية

أصدرت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة القرار رقم 1344 لسنة 2023 بإجراء حركة تنقلات بين نواب رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القرى، في إطار الجهود المبذولة للاستفادة القصوى من كل الطاقات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنشيط الأداء داخل الوحدات المحلية، وضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج الاستثمارية الجاري تنفيذها بكل مركز ومدينة وقرية.

وتضمن القرار في مادته الأولي تكليف كل من مجدی محمد عوض محمد - الدرجة الأولى (أ) - من العاملين بالوحدة المحلية لمركز الرحمانية للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة الرحمانية، وجمال السيد عبد اللطيف سالم - الدرجة الأولى (ب) رئيس قرية بويط بمركز الرحمانية للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة شبراخيت، وسالم أمين عبد المجيد عطية - الدرجة الأولى (أ) - سكرتير قرية بويط بمركز الرحمانية للعمل رئيسا لقرية بويط بمركز ومدينة الرحمانية، وفريدة فتح الله محمد سنهوری- كبير باحثين - سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة إدكو، وزينب أحمد على زيتون - الدرجة الأولى (أ)-سكرتير قرية المعدية بإدكو للعمل سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو وسامي جمعة عبد القادر السقا - الدرجة الأولى(أ) -من العاملين بالوحدة المحليه لمركز إيتاى البارود للعمل رئيسا لقرية أرمانیا بمرکز إیتای البارود، وسعید محمد أحمد النجار - الدرجة الأولى (أ) -رئيس قرية أرمانيا بمركز أيتاى البارود للعمل بالوحدة المحلية بمركز إيتاى البارود.

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نائب محافظ البحيرة تصدر حركة تنقلات لنواب رؤساء المدن ورؤساء الوحدات القروية

وشملت الحركة تكليف: خميس محمد راغب شلبی- الدرجة الأولى (أ) -نائب رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينه ادكو للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ومحمد كمال رياض الديب - الدرجة الأولى (أ)-نائب رئيس مركز ومدينه رشيد للعمل بالوحدة المحلية بمركز المحمودية وعصام فتحی رمضان المنزلاوی - الدرجة الأولى (أ) -رئيس قريه عزب حوش عيسى للعمل رئيسًا لقرية ابو الشقاف بمركز حوش عيسى وبدران عبد الله محمود محمد - الدرجة الأولى (أ) -رئيس قريه ابو الشقاف بمركز حوش عيسى للعمل رئيسًا لقرية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى سامی معروف امین محمد - الدرجة الأولى (أ) -رئيس قريه الكردود بمركز حوش عيسى للعمل رئيسًا لقرية عزب حوش عيسى بمركز حوش عیسی.

وتم تكليف: محمود احمد محمد علی زیدان - الدرجة الأولى (أ) -مدير الشئون القانونيه بالوحده المحليه بمركز حوش عيسى للعمل رئيسًا لقرية الكردود بمركز حوش عيسى. وسعید اسماعیل یونس علی - الدرجة الأولى (أ) -رئيس قريه الكوم الأخضر بحوش عيسى للعمل بالوحدة المحلية بمركز حوش عيسى ومسعد ابراهيم حامد الشورى - الدرجة الأولى (أ) - نائب رئيس مركز ومدينه المحموديه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أدكو وعبير أحمد ابراهيم عجلان - الدرجة الأولى (أ)-من العاملين بالوحده المحليه برشيد للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة رشيد وسامي عبده خليل عيسى- الدرجة الثالثة (ب)- من العاملين بالوحده المحليه لمركز ومدينه دمنهور للعمل رئيسًا لقرية افلاقة بمركز دمنهور.

نائب محافظ البحيرة تصدر حركة تنقلات لنواب رؤساء المدن ورؤساء الوحدات القروية

كما شملت تكليف: عصام حامد عبد الفتاح خليفة - الدرجة الأولى (أ) - رئيس قريه افلاقه بدمنهور للعمل بالوحدة المحلية بمركز دمنهور وأشرف سعد خليل إسماعيل- الدرجة الأولى (أ) - رئيس قريه دسونس أم دينار بدمنهور للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دمنهور وأيمن مصطفى خليل الصابر - الدرجة الأولى (أ) - من العاملين بالوحده المحليه بدمنهور للعمل رئيسًا لقرية دسونس أم دينار بمركز دمنهور وسلامة عبد العزيز السيد العسكري- كبير محاسبين -من العاملين بالوحده المحليه بمركز شبراخيت للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود وبشاير محمد عبد اللطيف محمد - الدرجة الأولى (ب) -رئيس قريه الربدان بمركز شبراخيت للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الرحمانية وأحمد اكرامي محمد إبراهيم بدر - الدرجة الأولى (أ) -نائب رئيس مركز ومدينه ادكو للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دمنهور.

وتضمنت ايضا تكليف: جمعة قنديل أحمد قنديل- الدرجة الأولى (أ) -رئيس قريه محله بشر بمركز شبراخيت للعمل رئيسًا لقرية الربدان بمركز شبراخيت وبدر محمد موسى بدر - الدرجة الأولى (أ) -رئيس قريه اورين بمركز شبراخيت للعمل رئيسًا لقرية محلة بشر بمركز شبراخيت ومحمد عبد الجواد صباح - الدرجة الأولى (أ) -سكرتير قريه محله لقانه بشبراخيت للعمل رئيسًا لقرية أورين بمركز شبراخيت. وعادل عبد المقصود عوض صقر - نائب رئيس مركز ومدينة ابو حمص الدرجة الأولى (أ) - للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أبو المطامير ومستور عبد الحميد فرج مراجع- الدرجة الأولى (ب) - نائب رئيس مركز ومدينه ابو المطامير للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أبو حمص وعبد الخالق محمد عبد الخالق ابراهيم- الدرجة الثانيه(أ) - نائب رئيس مركز ومدينه ابو المطامير للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة حوش عيسى وشاكر عطية عيساوى الملوى- الدرجة الأولى (ب) - نائب رئيس مركز ومدينه حوش عيسى للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أبو المطامير.

كما نصت المادة الثانية على تجديد تكليف كل من فايز عید رفاعی فرجاني - درجة كبير - للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة وادى النطرون وصبحی كامل رمضان فودة - درجة كبير - للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة وادى النطرون وأيمن السيد السيد عبد الله - الدرجة الأولى (أ) - للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة وادى النطرون. سعيد عبد الحكيم سعيد - الدرجة الأولى (أ) - للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة وادى النطرون وفكري سعد فكري سويلم - الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيسًا لقرية الحمراء بمركز وادى النطرون وايمان السيد إبراهيم عبد الشافي- الدرجة الثانية (أ) - للعمل رئيسًا لقرية كفر داود بمركز وادى النطرون وصبري السيد حامد عثمان - الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيسًا لقرية بني سلامة بمركز وادى النطرون.

وتضمنت المادة الثالثة تجديد تكليف كل من صلاح عبد النور ابو اسماعيل - درجة كبير - للعمل سكرتيرا للوحدة المحلية بمركز كوم حماده ومصطفى محمد محمد القصاص - كبير - للعمل نائبا لرئيس مركز كوم حمادة ومحمد عبد العظيم محمد دراز - الدرجة الأولى (أ) - للعمل نائبا لرئيس مركز كوم حمادة وعلاء صلاح الدین عبد الرازق- الدرجة الأولى (أ) - للعمل نائبا لرئيس مركز كوم حمادة ووجيه فتح الله احمد مصطفى الغندور - الدرجة الأولى (أ) - للعمل نائبا لرئيس مركز كوم حمادة وأحمد رسمي يونس عسكر - الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيسًا لقرية شابور بمركز كوم حماده

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كما تضمنت تجديد تكليف: اسلام عيد محمد رضوان - الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيسًا لقرية كوم شريك بمركز كوم حماده والصافي عبد الله عز العرب علواني - كبير - للعمل رئيسًا لقرية دست الأشراف بمركز كوم حماده وحسام محمد جلال محمد بصيص - الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيسًا لقرية كفر بولين بمركز كوم حمادة و مبروك عطا عبد الجواد عثمان - الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيسًا لقرية الطود بمركز كوم حماده ووليد جمال الدین سیف الله رحمي - الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيسًا لقرية البريجات بمركز كوم حماده وهشام صبحي عبد العزيز الشليقي- الدرجة الثانيه (ب) - للعمل رئيسًا لقرية صفط العنب بمركز كوم حماده ورضا سالم عبد العاطى البلكيمي- الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيسًا لقرية النجيلة بمركز كوم حمادة.

ونصت المادة الرابعة على تجديد تكليف كل من أحمد عبد الحكم محمد القاضي - الدرجة الأولى (أ) - للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المحمودية وكرم محمد السيد نافع - الدرجة الأولى (أ) - للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المحمودية وعزت سعید ابراهیم قندیل- كبير باحثين - للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المحمودية وأشجان سعد حامد أبو أحمد - الدرجة الأولى (أ) - للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المحمودية وطارق محمد خليفة النحال - الدرجة الأولى (ب) - للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المحمودية.

وفي المادة الخامسة يجدد تكليف كل من عبد الناصر رجب دسوقى القزاز- الدرجة الأولى (ب) - للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أبوحمص. ومحمود عبد الوهاب منصور قندیل- الدرجة الأولى (ب) - للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أبوحمص. ويسرا محمد عبد الهادي الحفناوي - الدرجة الأولى (أ) - للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أبوحمص. وحسن نعيم محمد يوسف - الدرجة الأولى (أ) - للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أبوحمص. وحمدي ربيع السيد شيحة- الدرجة الأولى (أ) - للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أبوحمص.

وتضمنت الحركة تجديد تكليف حامد محمد حامد محمد - الدرجة الأولى (ب) - للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أبوحمص وخالد عثمان أبو الزيد عيد - الدرجة الأولى (ب) - للعمل رئيسًا لقرية قافلة بمركز أبو حمص وعلى عبد الرازق على المشد - الدرجة الأولى (ب) - للعمل رئيسًا لقرية بركة غطاس بمركز أبو حمص ومحمد عبد الباري محمد الحمراوي- الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيسًا لقرية بلقطر بمركز أبو حمص وعبد الكريم عبد الصادق شعبان- الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيسًا لقرية بطورس بمركز أبو حمص. وسامي كمال حسن بلتاجي - الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيسًا لقرية بسنتواي بمركز أبو حمص.

كما تم تجديد تكليف: مرفت عيسى عبد الحليم البربري- الدرجة الأولى (ب) - للعمل رئيسًا لقرية دمسنا بمركز أبو حمص وعبد الحليم سعد بسيونى الحلاج - الدرجة الثانية (أ) - للعمل رئيسًا لقرية النخلة البحرية بمركز أبو حمص وعبد العاطي أمين عبد الله الغنيمي- الدرجة الأولى (ب) - للعمل رئيسًا لقرية كوم القناطر بمركز أبو حمص ومحمد إبراهيم على عمر- الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيسًا لقرية جواد حسنى بمركز أبو حمص.