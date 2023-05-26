بالاحتفال وتوزيع الشربات، مساجد الإسكندرية تصدح بالصلاة على النبي (فيديو وصور)

شهد عددا من مساجد الإسكندرية توزيع الشربات على المصلين فرحا بمبادرة الصلاة على النبي عقب صلاة الجمعة.

ووزع رواد مسجد محمد موسي بالهانوفيل الشربات ابتهاجا بهذه الحملة وأثناء ترديد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلف إمام وخطيب المسجد الشيخ أبو المعارف سلاطين.

وفي مسجد المدينة أكبر مساجد غرب الإسكندرية، ررد المئات من رواد المسجد خلف الشيخ مصطفي حسين، صيغة الصلاة والسلام على رسول الله وسط فرحه شديده.

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كما شهد مسجد المرسي أبو العباس ترديد العشرات للصلاة علي النبي استجابة لحملة وزارة الأوقاف وحبا في النبي صلى الله عليه وسلم.

مديرية أوقاف الإسكندرية

وأعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية برئاسة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه صدحت مساجد الإسكندرية اليوم وتزينت وفاح بها شذَ عبير الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وسط فرحة عارمة وتأيد جماهيري كبير من الرواد

ومطالبة من الرواد بتكرار مثل هذه المجالس التماسًا لبركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

جدير بالذكر أن الشيخ سلامة قام بجولة مرورية قبيل صلاة الجمعة شملت عددا من مساجد إدارات أوقاف (الجمرك - شرق - المنتزه) للاطمئنان على إعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة الشعائر على أكمل وجه وقد اختتم فضيلته جولته بأداء صلاة الجمعة بمسجد عصر الإسلام.