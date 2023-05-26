الجمعة 26 مايو 2023
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كيفية إعادة ضبط إعدادات الخصوصية في تطبيق ومنصة تويتر

تويتر، فيتو
تويتر، فيتو

يبحث العديد من مستخدمي تطبيق ومنصة التغريدات القصيرة تويتر عن طريقة  ضبط وتغيير إعدادات الخصوصية على تطبيق  تويتر وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية. 


إعادة ضبط إعدادات خصوصية تويتر

والإعدادات الافتراضية على تويتر تجعل حسابك عامًا وإذا كنت ترغب في جعلها أكثر خصوصية، فسيلزمك حماية تغريداتك حتى يتمكن الأشخاص الذين تمنحهم الإذن بمتابعتها فقط من مشاهدتها وإذا كان حسابك عامًا، فاعلم أن المتسللين يمكنهم صنع هجوم على ملفك الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي.

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ويمكن اتباع الخطوات أدناه لضبط إعدادات خصوصية تويتر اليوم لجعل حسابك أكثر أمانًا.

وإذا كان لديك حساب تويتر بالفعل، فقم بتسجيل الدخول على هاتفك أو متصفحك واتبع هذه الخطوات للتأكد من حماية تغريداتك.

وإذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا، فاتبع الخطوات الآتية:

  • افتح تطبيق Twitter الخاص بك.
    انقر فوق صورة ملفك الشخصي في أعلى اليسار، والتي ستكشف عن قائمة خيارات القائمة.
  • قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق الإعدادات والخصوصية، انقر فوق الخصوصية والأمان.
  • انقر فوق الخيار الأول، الجمهور ووضع العلامات، وهو المكان الذي تريد التوجه إليه لحماية التغريدات وقم بتبديل هذا الخيار وبذلك لن يتمكن من رؤية تغريداتك إلا الأشخاص الذين تسمح لهم بمتابعتهم
  • وبمجرد حماية تغريداتك، سيتعين عليك قبول أي طلبات متابعة للسماح لأي شخص جديد بمشاهدة ما تنشره، وفيما يلي كيفية القيام بذلك:
  • افتح تطبيق Twitter الخاص بك
    انقر فوق صورة ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيسر، والتي ستكشف عن قائمة خيارات القائمة، وقم بالتمرير لأسفل حتى ترى طلبات المتابعين، وسيتم عرض أي طلبات متابعة، إلى جانب علامة اختيار وعلامة X - لذلك يمكنك تأكيد أو رفض طلبهم لمتابعتك.

 

إعدادات تويتر لسطح المكتب

إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر أو متصفحًا للوصول إلى تويتر، فاتبع الخطوات التالية:

  • توجه إلى twitter.com وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، وانقر فوق زر المزيد، الموجود على الجانب الأيسر من الصفحة.

 

  • انقر فوق الإعدادات والخصوصية للكشف عن خيارات إضافية، ثم انقر فوق الإعدادات والخصوصية مرة أخرى الآن في القسم الرئيسي من الموقع، ستحتاج إلى النقر فوق الجمهور ووضع العلامات.

وتويتر هو موقع تواصل اجتماعي أمريكي يقدم خدمة التدوين المصغر والتي تسمح لمستخدميهِ بإرسال «تغريدات» من شأنها الحصول على إعادة تغريد أو/و إعجاب المغردين الآخرين. 

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