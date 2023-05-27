السبت 27 مايو 2023
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ملفات وحوارات

السلع فى أسبوع، 15% زيادة فى أسعار التكييفات، جرام الذهب يتراجع 145 جنيها، انخفاض كبير في البيض، وتوقعات بارتفاع اللحوم

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية فى الأسواق، فيتو

تباينت أسعار السلع خلال الأسبوع الجارى داخل الأسواق ما بين صعود وهبوط وفقا لآليات العرض والطلب وحجم المعروض من السلع والمتاح فى الأسواق، وغيرها من الآليات الحاكمة للأسعار.

ومع حلول فصل الصيف ارتفعت أسعار التكييفات بصورة كبيرة، حيث شهدت الأسعار زيادات تصل إلى 1500 جنيه فى سعر التكييف الواحد خلال الأسبوع الجارى.

فى سياق متصل تراجعت أسعار الذهب وكذلك أسعار كرتونة البيض.

الأجهزة الكهربائية والتكييفات

قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار التكييفات ارتفعت نحو 15% تقريبا فى الأسواق خلال الأسبوع الجارى ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على أجهزة التكييف.

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اسعار الاجهزة الكهربائية اليوم

وأوضح رئيس الشعبة فى تصريحات خاصة، أن أسعار أجهزة التكييفات أصبحت تبدأ من 13800 جنيه لتكييف 1.5 حصان بعد زيادة الاسعار، لافتا الى ان اسعار التكييفات ارتفعت نتيجة لارتفاع التكاليف الإنتاجية.

ولفت إلى أن هناك بعض الأجهزة الكهربائية تعانى من تراجع الإنتاج ونقص المعروض بها فى الأسواق بسبب تقليل المصانع للإنتاج المحلى، موضحا أن ظاهرة الأوفر برايس غير موجودة على الإطلاق.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وننشر أسعار الذهب اليوم وفقا لآخر تحديث لها بالمقارنة ببداية تعاملات الأسبوع الجارى داخل الأسواق. 

وبلغ سعر جرام  الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2663 جنيهًا بعد أن كانت تسجل نحو 2829 جنيها فى بداية الأسبوع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2330 جنيهًا بعد أن كانت وصلت إلى مستويات 2475 جنيها فى الجرام بداية الأسبوع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 1997 جنيهًا بعد أن كانت بلغت نحو 2121 جنيها يوم الاثنين الماضى بداية الأسبوع.

اسعار كرتونة البيض تتراجع

وشهدت أسعار كرتونة البيض أقل مستوى لها فى الأسواق المحلية والمزارع خلال تعاملات الأسبوع الجارى.

وانخفضت أسعار الكرتونة ما يقرب من 15 جنيها عن أسعارها فى بداية شهر مايو الجارى داخل الأسواق والمزارع المحلية.

وتراجعت أسعار كرتونة البيض الأبيض إلى 78 جنيها للكرتونة (جملة)  وتصل إلى المستهلك بسعر 83 جنيها.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 85 جنيها (جملة) وتصل إلى المستهلك بسعر 90 جنيهًا.

وسجلت أسعار كرتونة البيض البلدى نحو 97 جنيهًا (جملة) وتصل إلى المستهلك بسعر 102 جنيه.

ارتفعت أسعار القائم من اللحوم بشكل كبير، قبل بدء موسم عيد الأضحى، متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف، التي أثرت سلبًا في قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة، وأصبحت أسعار اللحوم الطازجة والقائم متغيرة أسبوعيًّا.

ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة في الأسواق

وارتفعت أسعار اللحوم الطازجة في محلات المناطق الشعبية إلى 350 جنيهًا، وارتفعت لتتخطى الـ 400 جنيه في المناطق الراقية، بخلاف أسعار الجملي الذي ارتفع بسبب الأحداث في السودان، التي أثرت سلبًا في الواردات المصرية من السودان التي على رأسها الجمال.

موسم عيد الأضحى مختلف عن السنوات الماضية

وقال أيمن سعيد، مربي ماشية وخراف، إن موسم عيد الأضحى هذا العام، مختلف تمامًا عن السنوات الماضية، قائلًا: «إنه موسم ليس له رأس من ضهر وكل يوم سعر مختلف وزيادة جديدة»، فالأسعار غير مستقرة على مستوى الجمهورية.

أسعار القائم من العجول البقري في الأسواق

وأشار «سعيد» إلى أن أسعار القائم من لحوم عجول البقري تبدأ من 135 إلى 145 جنيهًا، وأعلى سعر حاليًّا في الأسواق يصل إلى 150 جنيهًا، للأوزان المتوسطة من 300 كيلو حتى 450 كيلو.

أسعار القائم من الخرفان والجديان في الأسواق

أما أسعار الخراف، فأوضح «سعيد» أن كيلو القائم من الخرفان البلدي يبدأ من 150 إلى 160 جنيهًا، والخرفان البرقي تبدأ من سعر 175 جنيهًا، والجديان من سعر 165 لـ 170 جنيهًا.

توقعات بارتفاع أسعار اللحوم حتى موسم عيد الأضحى

وأضاف «سعيد» أن هذه الأسعار ليست ثابتة، بل سترتفع خلال الأيام المقبلة حتى قبيل عيد الأضحى، بالرغم من انخفاض أسعار الأعلاف، فإن المعروض من الماشية من عجول وخراف قليل جدًّا، ولا يلائم حجم الطلب المتزايد في هذا الموسم.

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