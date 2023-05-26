جولة تفقدية لمحافظ شمال سيناء بالشيخ زويد (صور)

أجرى اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية في مركز ومدينة الشيخ زويد، في حضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفى رئيس الإدراة المركزية لشئون مكتب المحافظ، المحاسب سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد وعدد من القيادات التنفيذية ومشايخ القبائل والعواقل.



وأكد المحافظ اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف مدن المحافظة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

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وأشار المحافظ إلى تفقد عدد من الوحدات الصحية والطبية والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين الشيخ زويد، ومجلس مدينة الشيخ زويد، وعدد من الآبار الخاصة بالزراعة والتي جري تنفيذها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.



كما تفقد المحافظ عدد من القري العائدة، مؤكدا على قيام مختلف مديريات الخدمات بتقديم كافة الخدمات للمواطنين خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والزراعة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات.



واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية الي مطالب المواطنين، موجها بتلبية تلك المطالب بالتنسيق مع مختلف الجهات، مؤكدا على أن الاولوية الأولى خدمة المواطن السيناوي في مختلف القرى والتجمعات خاصة العائدة.



وأدى المحافظ صلاة الجمعة في مسجد الظهير جنوب الشيخ زويد، حيث تناولت خطبة الجمعة موضوع فضائل الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم.