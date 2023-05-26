الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

5156 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية ببورسعيد غدا

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية، فيتو

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن 5156 طالبا وطالبة سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدا ببورسعيد في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ونوهت وكيل أول الوزارة أن امتحانات الدبلومات الفنية فى بورسعيد تبدأ غدا السبت 27 مايو الجاري من خلال 24 لجنة أساسية وتستمر حتى 8 يونيو القادم لافتة إلى أن تعليم بورسعيد أعد الدعم اللوجيستي اللازم بتجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

-إعلانات-

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنيه للعام الدراسي 2022 - 2023 للتعليم المزدوج 191 طالبا وطالبة و1330 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري و3332 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي   ٣٣٣٢ و303 طالب وطالبة بالتعليم الزراعي.

وذكرت وكيل أول الوزارة أن هناك تعليمات مشددة بمنع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان لمنع الغش وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين صفوف الطلاب دون تمييز مع تطبيق كافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات بكل حزم.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

امتحانات الدبلومات الفنية تعليم بورسعيد امتحانات الدبلومات بورسعيد

مواد متعلقة

68 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في 223 لجنة بالشرقية غدا

الأكثر قراءة

لحظة مقتل مصري بطلق ناري في أمريكا، وأسرته تناشد الخارجية التدخل لنقل جثمانه (فيديو)

أول صور من حفل زفاف نجل الفنان ماجد الكدواني

الصور الأولى لسقوط لعبة الملاهي بالإسكندرية

بيان عاجل من الأوقاف بعد تنفيذ مبادرة الصلاة على النبي

القبض على المدير المسئول عن سقوط لعبة بأحد ملاهي الإسكندرية

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الجمعة

بث مباشر، مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

محمد سامى: مي عمر قبل ما تنام لازم تكون مقموصة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

فرنسا تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور

إطلاق النار على طفل عمره 11 عاما لسبب غريب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الجمعة

انخفاض سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي عن البنك المركزي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي الدوري الأوروبي والكونفدرالية.. الأهلي مع سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موضوعات خطب شهر يونيو 2023

تفسير رؤية الرياح في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة فى القريب

الأشهر الحرم، الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح 4 خصائص لأشهر مضاعفة الثواب

المزيد
الجريدة الرسمية