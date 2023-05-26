حوارات مجتمعية وجلسات تشاور حول الرؤية المستقبلية بأحياء الإسكندرية (صور)

شهدت عدد من أحياء الاسكندرية حوارات مجتمعي وجلسات تشاور حول الرؤية المستقبلية للأحياء والإستماع لأفكار ومقترحات المواطنين للنهوض بتلك الأحياء بأفكار ومقترحات الأهالي، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التواصل مع المواطنين والشباب والقيادات الطبيعية والصحفيين والإعلامين لطرح أفكار ورؤى مختلفة لتطوير الأحياء.

حوار حي العامرية أول

وترأس السيد موسى رئيس حي العامرية أول، أولي جلسات الحوار، وبحضور دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي وممثلين عن النواب والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني ومديرين عموم الإدارات الخدميه والمرافق العامة ومديري الإدارات بالحي.

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وجري مناقشة الخطة الاستثمارية للرصف والإنارة ووجه رئيس الحي بسرعة إنهاء أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله بنطاق الحي كما تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بمنطقة قشوع.

كما تم مناقشة التقارير والخطة المعروضة من الأوقاف والتموين والطب البيطري والإدارات المعنية بالحي والذي أنتهي بتوجيهات رئيس الحي بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الاضاءة حول المساجد وتكثيف الحملات التموينية للرقابة علي الأسعار وعدم احتكار السلع وتوفير السلع الأساسية للمواطنين وغيرها من الموضوعات التي تهم المواطن.

حوار حي العجمي

وشهدت قاعة المؤتمرات بحي العجمي أولى جلسات الحوار المجتمعي، برئاسة هدى أبو كليلة رئيس الحي، وحامد متولي سكرتير عام الحي وبمشاركة عدد من أبناء الحي ممثلي السادة النواب وأساتذة الجامعة والصحفيين والمجتمع المدني وبرلمان الشباب واتحاد طلاب إدارة العجمي وعدد من القيادات التنفيذية والمواطنين والقطاع الخاص.



وتناول اللقاء عدد من مقترحات الحضور لحل بعض القضايا والمشكلات بنطاق الحي وطرح عدد من الافكار والرؤى وعدد من الإستفسارات التي أجابت عليها رئيس الحي.

جدير بالذكر أن أغلب الحضور كان من الشباب تحت 35 عاما بتنوع بين الجنسين والذين أثروا الحوار بفكرهم الطموح وأسئلتهم المتنوعة، وجاء الجلسة بتنسيق من إدارة العلاقات العامة بالحي برئاسة أحمد صابر.

حوار حي الجمرك

وعقدت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك جلسة الحوار المجتمعي بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحي بوجود المهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحي والإدارات المعنية بالحي .

وبحضور كلًا من مديري وأعضاء مكتب مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من أمناء الأحزاب، وكبار رجال الأعمال، وأساتذة الجامعة، والمجتمع المدني ورؤساء وأعضاء الجمعيات الخيرية ، ومجموعة من مواطني الحي من الجنسين.

واستهدف الحوار مناقشة مقترحات مختلفة للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للحي للعام المالي الجديد وأيضا ما يتم تنفيذه الآن على أرض الواقع من مشروعات وفقًا للخطة الاستثمارية الحالية.

كما تم مناقشة المعوقات في نطاق الحي، ووضع مقترحات وأفكار جديدة للتطوير، ورفع كفاءة الحي، وتم الأخذ في الاعتبار كافة التوصيات للعمل عليها.

ومن جانبها أشادت المهندسة نهى خليفة بالدور الفعال الذي يلعبه الحوار المجتمعي في خدمة أهالي الحي، وأكدت أننا نعمل بأقصى جهد للوقوف على حل مشاكل المواطنين في حينه بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية لصالح المواطن والإرتقاء بمستوى الخدمات لإظهار عروس البحر المتوسط بالمظهر الجمالي والحضاري .

وجاء ذلك بتنسيق هناء علي- مدير إدارة اللجان والمجالس بالحي.