شعبة الملابس: ارتفاع معدلات التصدير وهذه أهم معوقات الاستثمار في القطاع

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن صادرات الملابس الجاهزة حققت أعلى معدل لها وبزيادة بنسبة 22 % عن العام الماضى داخل الأسواق العالمية.

وأوضحت عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية أن هناك خطة لقطاع الملابس لتحقيق زيادة في الصادرات بنسبة تصل إلى 30 % العام الجارى في مجال التصدير.

وكانت شاركت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية بالحوار الوطنى لكشف معوقات الاستثمار المحلى في قطاع الملابس الجاهزة والتي تتمثل في الآتى:

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ضرورة معاونة المستثمر الأجنبى عن طريق جهة محددة يتم تدشينها لإجراء كافة أوراقه ومتعلقاته فى مكان واحد.

عرض المشروعات التي تحتاج الى مستثمر على المستثمرين الذين ليس لديهم خبرة فى القطاعات التي تحتاج الى الاستثمار

أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء اليــوم الأحد نشــرة " العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2022 " وتتناول النشرة بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات - واردات) عامى ( 2021، 2022 )

وكانت من أهم المؤشرات ما يلي:

1- بلغت قيمة الصادرات المصريــة إلى الولايات المـتحـدة 2.3 مليار دولار عام 2022 وتمثل 4.5% من صادرات مصـر للعالـم مقابــل 2.5 مليــار دولار عام 2021 بنسبة انخفاض قدره 9.1 ٪.

2- جاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبة الأولى بنسبـة 57.9 % مـن إجمالــى الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 1.3 مليار دولار عــام 2022 مقابــل 1.2 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.5 ٪.



3- بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6.8 مليار دولار عام 2022 وتمثل 7.2 % مــن واردات مصـر من العالم مقابـل 6.4 مليار دولار عام 2021 بنسبـة زيادة قدرها 5.9 %.

4- جــاءت الواردات مــن حبــوب وأثـمار زيتيــة ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 33.6 % من إجمالــى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغــت 2.3 مليــار دولار عام 2022 مقابـــل 1.7 مليار دولار عام 2021 بنسبه زيـادة قدرهــا 33.9 ٪.

ومن ناحية اخرى كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وعُمان لتسجل 1.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 650.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 64.6%.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى عمان 202.1 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 163.3 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.7%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من عُمان 869.3 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 487.5 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 78.3%.