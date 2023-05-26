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اقتصاد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 26-5-2023 في السوق المحلي

سعر النحاس اليوم
سعر النحاس اليوم

شهدت أسعار النحاس اليوم الجمعة 26-5-2023، استقرارًا في بداية التعاملات، حيث إن  النحاس يستخدم على نطاق واسع في ‏قطاعات الطاقة والبناء والنقل، وسط انتعاش في أنشطة التصنيع في الصين.

‏ونستعرض سعر النحاس اليوم:

أسعار النحاس في بورصة المعادن

وسجل سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم    الجمعة 3.5690 دولار.

سجل أعلى سعر اليوم لخام النحاس بالبورصة   3.5920 دولار.

وسجل أدنى سعر اليوم لخام  النحاس   3.5460 دولار.

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر 

سجل سعر كيلو النحاس اليوم  بين 280 إلى 297 جنيهًا للكيلو.

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سجل سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه للطن.

سجلت أسعار طن النحاس الأحمر الخردة  اليوم 160 ألف جنيه في بورصة المعادن.

سجلت أسعار طن النحاس الأصفر عند 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن.

استقرت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

الصناعات المعدنية وشعبة المسابك تتفقان مع البنك الأهلي على تمويل تطوير مصانع المسبوكات

أكد الدكتور مهندس "عمر عبد العزيز" رئيس شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية، انه تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساندة القطاع الصناعي لتعزيز دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، وتعميق التصنيع المحلي، اتفقت كل من غرفة الصناعات المعدنية برئاسة اللواء أركان حرب عماد الألفي، والشعبة المسابك مع البنك الأهلي المصري على توفير التمويل اللازم لتحديث مصانع المسبوكات بالمناطق المختلفة بفائدة 5% متناقصة، وذلك في إطار التعليمات والتوجيهات المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الصناعة.

 

 توفير الدعم اللازم لتمويل مصانع المسبوكات 

 وقال، إن البنك سيعمل على توفير الدعم اللازم لتمويل مصانع المسبوكات الراغبة في تحديث وتطوير الآلات والمعدات والتحول إلى العمل بالكهرباء بدلا من الاعتماد علي الوقود الضار للبيئة مثل الفحم والمازوت، وذلك في  إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتحديث الصناعة بسعر عائد 5% سنويا متناقصة وفقا لمبادرة الرئيس السيسي بدعم ‎المشروعات الصغيرة.

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أسعار النحاس بورصة المعادن أسعار النحاس في بورصة المعادن

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أسعار النحاس اليوم الجمعة 26-5-2023 في السوق المحلي

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