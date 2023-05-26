68 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في 223 لجنة بالشرقية غدا

امتحانات الدبلومات الفنية، يؤدي 86 ألف طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الحالي 2022 م/2023م غدا السبت وسط إجراءات وقائية واحترازية فى 223 لجنة امتحانية بمحافظة الشرقية.

مديرية التربية والتعليم بالشرقية تنهي استعدادتها للامتحانات

في هذا الصدد صرح المهندس"محمد فؤاد الرشيدي"وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية (الدور الأول) بكافة تخصصاتها صناعي، تجاري، زراعي، مزدوج علي مستوي 20 إدارة تعليمية والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو المقبل حسب الجدول المقرروالمعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وأضاف وكيل أول الوزارة، ان الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب مضيفا إن جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

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مشيرا ان جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهيركافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات



وشددالمهندس"محمد فؤاد الرشيدي"علي الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتاب الدوري لوزيرالتربية والتعليم رقم 22 الصادر بتاريخ 25 مايو2023.



جاء ذلك خلال الاجتماع مع مديرعام التعليم الفني بالمديرية ومديري عموم الادارات التعليمية ورؤساء اللجان المنتدبين لاعمال امتحانات الدبلومات الفنية ومديري الادارات النوعية للتعليم الصناعي والتجاري والزراعي بالمديرية ورئيس لجنة الإدارة لامتحانات دبلوم المدارس الفنية التجارية ورئيس لجنة الادارة لامتحانات دبلوم المدارس الفنية الصناعية ورئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات دبلوم المدارس الفنية التجارية

ورئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات دبلوم المدارس الفنية الصناعية ومدير مركز التطويرالتكنولوجي بالمديرية وتم مناقشة كافة التعليمات الواردة بالكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم رقم 22.



وشدد وكيل اول الوزارة علي توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.



وأكد، أنه اطمئن علي جميع اللجان وأنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب حيث تم تشكيل لجان للمرورعلى لجان المدارس تحت إشراف مديرو عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة



وأضاف، أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية قـامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت.



وكذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

تجهيزات الاستراحات وتوفير كل سبل الراحة لاستقبال رؤساء اللجان



أطمئن علي تجهيزات الاستراحات وتوفيركل سبل الراحة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لإعمال امتحانات الدبلومات الفنية قطاع الزقازيق.



وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي على مواصلة المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقريريومي عن سيرالامتحانات بكل إدارة تعليمية.



كما شدد علي عدم اصطحاب المحمول داخل للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة واصدرتوجيهات وتعليمات مشددة لدي مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان الامتحانية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب، والتأكد من توافر مواد التطهيروجهاز قياس الحرارة حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات

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