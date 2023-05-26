الجمعة 26 مايو 2023
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محافظات

مراكز المنيا تواصل تدشين مبادرة بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة

مراكز المنيا تواصل
مراكز المنيا تواصل تدشين مبادرة بيع اللحوم البلدية

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن  محافظة المنيا افتتاح عدد من منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدى بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

من جانبه افتتح سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، منفذ لبيع اللحوم البلدية بالإدارة الزراعية بشارع بورسعيد بحي شمال المدينة، حيث تباع اللحوم بأسعار مخفضة 220 جنيها للكيلو جرام، حيث أكد رئيس المركز أنه جار افتتاح منافذ بجميع قرى المركز.

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وفي هذا السياق تابعت الوحدات المحلية لمركزي "المنيا، وأبو قرقاص"، سير العمل بمنافذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم، والتي تمد تدشينها بمختلف مراكز المحافظة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والتنسيق مع الجزارين، لبيع اللحوم البلدية بسعر 250 جنيها، ويتم ذبحها تحت إشراف الوحدات المحلية والطب البيطري.


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