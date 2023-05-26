الجمعة 26 مايو 2023
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محافظات

ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ 12 طن قمح بدون تصريح بحي غرب مدينة المنيا

جانب من الحمله ,
جانب من الحمله , فيتو

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح، وذلك في إطار تطبيق قرار السيد وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

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وفى ذات السياق، صرح اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم ضبط سيارات محملة بمحصول القمح بهدف الاحتكار، بحي غرب المدينة، حيث تم إيقاف السيارات وبالاستفسار عن الحمولة وخط سيرها، تبين أنها محملة بمحصول القمح بسعة 12 طن، بدون تصريح من مديرية التموين، ولم يتم تسليم المحصول بالشون الحكومية المخصصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمه إلي مجمع مطاحن سلندرات المنيا التابع لشركة مطاحن مصر الوسطي.

 

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