الجمعة 26 مايو 2023
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محافظات

الكشف على 1716 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بالبحيرة, فيتو

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن توقيع الكشف على 1716 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية منشأة مهنا بمركز كوم حماده.

 

الكشف على 1716 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

وقامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هاني جميعة بتنظيم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية منشأة مهنا بمركز كوم حماده على مدار يومين، استمرارًا لعمل القوافل الطبية بالبحيرة والتى تستهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا والمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

 وتم خلالها الكشف على 1617 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 10 عيادات طبية  .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة، حيث سجلت عيادتي الباطنة  توقيع الكشف الطبي علي 364 حالة وتوقيع الكشف الطبي علي  الأطفال 355 حالة وتوقيع الكشف الطبي علي الجراحة 203 حالات وتوقيع الكشف الطبي علي في تخصص النساء 75 حالة وتوقيع الكشف الطبي علي في تخصص تنظيم الأسرة 69 حالة وتوقيع الكشف الطبي علي في تخصص العظام 233 حالة وتوقيع الكشف الطبي علي في تخصص الأنف والأذن  210 حالة وتوقيع الكشف الطبي علي في تخصص الجلدية 207 حالة.

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وضمت القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

كما شملت القافلة تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة،و تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

الكشف على 1716 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة
الكشف على 1716 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة
الكشف على 1716 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة
الكشف على 1716 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة
الكشف على 1716 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة
الكشف على 1716 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة
الكشف على 1716 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة
الكشف على 1716 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

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