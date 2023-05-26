تعليم سوهاج ينهي استعداداته لامتحانات الدبلومات

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية التي ستنطلق غدا السبت 27 /5 /2023 في 126 لجنة على مستوى الإدارات التعليمة المختلفة، وتم اتخاذ جميع التدابير لضمان إجراء الطلاب للامتحانات في أجواء ملائمة مع تنفيذ جميع التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

وأوضح محمود عجمي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر.

-إعلانات-

وأضاف عجمي أن إجمالي عدد لجان التعليم الفني بنوعياته المختلفة 126 لجنة من بينهم 71 لجنة بالتعليم التجاري بإجمالي 23 ألف721 طالبا، و48 لجنة بالتعليم الصناعي بإجمالي 19 ألف 675 طالبا و7 لجان بالتعليم الزراعي تشمل 2664 طالبا حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 46 ألف و 60 طالبا وطالبة.