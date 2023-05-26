نادين نسيب نجيم توثق لقاءها مع ليوناردو دي كابريو في مهرجان كان

فاجأت الفنانة نادين نسيب نجيم، جمهورها بصورة جديدة من أحدث ظهور لها بمهرجان كان السينمائي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت نادين نسيب نجيم في صورة سيلفي برفقة النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، وعلقت نادين نجيم علي الصورة كاتبة: “إنه يحب التقاط الصور السيلفي.. من الجيد رؤيتك”.

وشاركت نادين نسيب نجيم الفنان قصي خولي في بطولة مسلسل "وأخيرا" يتكون من 15 حلقة، وعرض في رمضان 2023.

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مسلسل "وأخيرًا"، تدور أحداثه حول امرأة قوية تدعى خيال، وتعيش في أجواء شديدة الفقر ولا تحمل أي أوراق إثبات شخصية وتعيش ماضي مليء بالقصص المؤلمة والتي تقع في حب شاب يدعى ياقوت.

نادين نجيم، نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورا لها عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام ظهرت خلالها وهي تقضي وقتا ممتعا برفقة خطيبها في جزر المالديف.

وأطلت نادين نجيم خلال الصور في مشاهد رومانسية مع خطيبها وسط البحر وعلقت قائلة: اتبعت قلبي وأخذني إلى المالديف، مكان من الجنة على الأرض".

وفي وقت سابق كانت الفنانة اللبنانية نادين نسيب بكت على الهواء، بعد فوزها بجائزة الممثلة المفضلة عن فئة المسلسلات، عن مسلسلها "صالون زهرة" الجزء الثاني، وذلك بحفل "جوي أووردز" المقام في المملكة العربية السعودية.

مفاجأة نادين نسيب في جوي أووردز

وقالت نادين نسيب: "كانت مفاجأة كتير حلوة، حصولي علي الجائزة، والحمد والشكر لله، وأنا مؤمنة إن الاجتهاد والنية الصافية لهم نصيب، والواحد يشتغل ويسلم أمره لله".

درس نادين نسيب في عالم الفن

وتابعت: "أنا مقتنعة إن النجاح يوم لك ويوم لغيرك، وده بيخلي الإنسان يعيش بسلام، ويزيد ثقته بنفسه أكتر، وتعلمت إني لما اعترف بنجاح غيري، واسقف له ربنا بيرفعك والناس تفرحلك كمان، والحمد لله على كل شيء".