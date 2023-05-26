الجمعة 26 مايو 2023
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محافظات

طقس غائم يسود سماء الوادي الجديد وتوقعات بسقوط أمطار (فيديو وصور)

السماء ملبدة بالغيوم
السماء ملبدة بالغيوم في الوادي الجديد، ڤيتو

تعرضت محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة، لموجة من الطقس السيئ، حيث تغطي السحب الكثيفة سماء المحافظة منذ ساعات الصباح الباكر، وحجبت أشعة الشمس وتسببت في انخفاض الرؤية وخفض درجات الحرارة المرتفعة بنسبة كبيرة وسط توقعات بسقوط أمطار.

 

وأعلنت الاجهزة التنفيذية بالمحافظة عن رفع درجة الاستعداد تحسبا لحدوث أية طوارئ وتداعيات نتيجة تغيرات حالة الطقس على مدار اليوم.

 

ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد برفع حالة الاستعداد وانعقاد غرف عمليات المحافظة ورئاسة المراكز بصفة مستمرة والتنسيق مع جهات الاختصاص لرصد ومتابعة توقعات حالة الطقس والتعامل الفورى مع أية طوارئ تنتج عن تغيرات حالة الطقس على مستوى جميع المراكز وخاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح عليها.

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فيما شهدت المحافظة انتظامًا في حركة السير الداخلية بين الأحياء المختلفة، وتشهد الطرق الداخلية سيولة مرورية، مما يوفر سهولة في التنقل، وكذلك على الطرق الخارجية التي تربط محافظة الوادي الجديد، بالمحافظات المجاورة.

 

وتستمر المحافظة، في رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعلى مستوى المراكز، والتنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية لمجابهة أي تقلبات فى الطقس.

 

 

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