الجمعة 26 مايو 2023
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اتصالات وتكنولوجيا

كيفية الإبلاغ عن الصفحات المزيفة بتطبيق ومنصة فيسبوك

فيسبوك , فيتو
فيسبوك , فيتو

انتشرت فى الآونة الأخيرة الصفحات المزيفة والتى تنتحل أسماء شخصيات عامة أو متاجر عبر تطبيق “فيس بوك” حيث يقوم بعض مستخدمي تطبيق فيسبوك  بإنشاء الملفات الشخصية والصفحات التي تنتحل الشخصيات  ولذلك نقدم خلال السطور التالية نستعرض طريقة الإبلاغ عن الملفات الشخصية أو الصفحات التي يُحتمل أنها حسابات مُنتحِلة عبر فيسبوك. 


الإبلاغ عن المزورين بتطبيق “فيسبوك” 

- من تطبيق فيسبوك بالموبايل يمكن  الإبلاغ عن ملف شخصي عبر الانتقِال إلى الملف الشخصي الذي ينتحل الشخصية ثم الضغَط على أسفل صورة الغلاف، وتحدِّيد البحث عن دعم أو الإبلاغ عن ملف شخصي واتباع الإرشادات الظاهرة على الشاشة بشأن انتحال الشخصية لتقديم بلاغ.

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- بالنسبة الى كيفية الإبلاغ عن صفحة يتم فتح تطبيق فيسبوك والانتقِال إلى الصفحة الانتحالية والضغَط على  أسفل صورة الغلاف، وتحدِّد البحث عن دعم أو الإبلاغ عن صفحة وتحدِّيد عمليات احتيال وصفحات زائفة وتحدِّيد الخيار الذي يقدم أفضل وصف للصفحة الانتحالية والضغط على التالي.

- وبالنسبة إلى الإبلاغ عن ملف شخصي عبر متصفح الموبايل يتم الانتقِال إلى الملف الشخصي الذي ينتحل الشخصية والضغَط على أسفل صورة الغلاف وتحدِّيد البحث عن دعم أو الإبلاغ عن ملف شخصي واتباع الإرشادات الظاهرة على الشاشة بشأن انتحال الشخصية لتقديم بلاغ.

 

الإبلاغ عن الصفحات الزائفة

- أما في حال الإبلاغ عن صفحة يتم الانتقِال إلى الصفحة الانتحالية والضغَط على من الزاوية العلوية اليسرى، وتحدِّيد البحث عن دعم أو الإبلاغ عن صفحة وتحدِّيد عمليات احتيال وصفحات زائفة وتحدِّيد الخيار الذي يقدم أفضل وصف للصفحة الانتحالية والضغط على التالي.

وكان المدعي العام في العاصمة الأمريكية واشنطن قد رفع دعوى قضائية، هي الثانية ضد مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربيرج، الإثنين، زاعمًا أنه شارك في صنع القرار الذي أدى إلى قضية اختراق البيانات المعروفة بـ"كامبريدج أناليتيكا".

وتعكس الدعوى، التي رفعت في المحكمة العليا في العاصمة، الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام، كارل راسين، العام الماضي، عندما سعى إلى تسمية زوكربيرج كمدعى عليه في دعوى قضائية رفعها في عام 2018 ضد شركة فيسبوك، المعروفة الآن باسم ميتا.

ورفض قاض هذا الطلب في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال التي نشرت الخبر.

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