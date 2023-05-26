أخبار الأهلي، نجم الوداد جاهز لمواجهة الأحمر، والجهاز الطبي يطمئن على إصابة كريستو

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلى وطلائع الجيش

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة على ملعب الكلية الحربية.

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وتذاع مباراة الأهلى وطلائع الجيش على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.



تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد أشرف - محمد عبد المنعم - محمود متولي - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية - أحمد عبد القادر - أحمد قندوسي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

9 أهلاوية خارج حسابات كولر أمام طلائع الجيش

ويستضيف ملعب الكلية الحربية اليوم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق طلائع الجيش فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ويغيب عن الأهلى أمام طلائع الجيش كل من علي معلول ومحمد هاني ومروان عطية وحمدي فتحي وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

ويأتي استبعاد الشناوي وعلي لطفي وكريم فؤاد وأكرم توفيق للإصابة، بينما على معلول ومحمد هاني ومروان عطية وحمدي فتحي وبيرسي تاو والشحات للراحة في ظل البرنامج الذي يطبقه كولر لتدوير لاعبيه في ظل ضغط المباريات محليا وقاريا.



محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش الليلة

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو قبل التحرك إلى ملعب الكلية الحربية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش اليوم.

وتشهد المحاضرة التأكيد على بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة ومراجعة الخطة بالإضافة إلى إعلان التشكيل الرسمي للفريق.



أول تحرك من الأهلي بعد إصابة نجمه في كأس العالم

وحرص الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التواصل هاتفيا مع محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق المتواجد حاليا مع منتخب تونس للشباب للمشاركة في كأس العالم للشباب المقام حاليا بالأرجنتين.

وتعرض كريستو للإصابة مع منتخب بلاده أمس أمام العراق في المباراة التى حسمتها تونس بثلاثية نظيفة فى إطار منافسات مونديال الشباب.

وشارك كريستو أساسيا قبل مغادرة الملعب فى الدقيقة 66 بسبب الإصابة حيث طلب كولر المدير الفني للأهلي تقريرا شاملا عن حالة اللاعب وتفاصيل الإصابة.

الوداد المغربي يستعيد نجمه قبل نهائي أفريقيا أمام الأهلي

وبات إسماعيل المترجي لاعب فريق الوداد الرياضي، جاهزا للعودة إلى الملاعب، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال إحدى التدريبات الأخيرة للفريق المغربي

وشارك اللاعب في المباراة الودية التي خاضها الفريق الأول ضد فئة الأمل، بمركب العربي الزاولي في مدينة الدار البيضاء أمس.

وغاب المترجي عن مباراتي الذهاب والإياب أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الضامة.



مفاجأة في حراسة المرمى الأهلى فى نهائى افريقيا

وقال مصدر داخل الأهلي إن هناك مفاجأة بشأن تجهيز حراس مرمى الأهلي لمباراتي الوداد المغربي يوم 4-11 يونيو المقبلين في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: محمد الشناوي قطع شوطا كبيرا في تجهيزه لمباراة الوداد في الذهاب وتحسنت حالته كثيرا خاصة وأنه يخوض فترتين تأهيل على مدار اليوم.

وتابع: الأمر مطمئن بالنسبة لحمزة علاء الذي تأكد عدم إصابته بقطع في غضروف الركبة ومعاناته فقط من الإصابة بكدمة قوية في الركبة وسيكون جاهزا للعودة بشكل تدريجي إلى التدريبات الجماعية خلال يومين على الأكثر.

وقال: الأمر أيضا مطمئن بالنسبة لعلي لطفي الذي يشكو من الإصابة بشد في العضلة الخلفية حيث سيكون اللاعب جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني.