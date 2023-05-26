الجمعة 26 مايو 2023
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منوعات

سقوط شجرة عمرها 5 قرون في سوريا (صور)

شجرة البلوط المعمرة،
شجرة البلوط المعمرة، فيتو

سقطت شجرة بلوط عملاقة كانت تشكل علامة فارقة على بيدر قرية بحوزي في ريف الصفصافة بمحافظة طرطوس في سوريا، والتي يبلغ عمرها 500 سنة.

شجرة البلوط المعمرة، فيتو

 عمر الشجرة يزيد على 500 عام

وأكد عدد من أبناء القرية أن عمر هذه الشجرة يزيد على الخمسمائة عام، وأنها كانت ملجأ لسكان القرية بمختلف أعمارهم بشكل عام وللقامات الاجتماعية وكبار السن بشكل خاص، حيث كانوا يجتمعون، ويلتقون تحتها ويمارسون طقوسهم الاجتماعية ومناسباتهم المختلفة.

وقالوا: إن سقوطها (موتها) ترك حزنا كبيرا عند الجميع خاصة ممن له ذكريات جميلة تحت ظلها.

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سقوط شجرة بلوط عمرها 500 سنة، فيتو

 

سقوط  الشجرة العملاقة، فيتو

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شجرة بلوط بيدر قرية بحوزي في ريف الصفصافة سوريا محافظة طرطوس

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