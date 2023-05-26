أسعار الألبان اليوم الجمعة 26-5-2023 في المنيا

ننشر أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم داخل الأسواق المحلية وفي السلاسل التجارية بمحافظة المنيا.

وسجل سعر لتر ونصف لبن كامل الدسم أو خالي بسعر 39 جنيهًا.

لبن المراعي كامل الدسم 1.5 لتر بسعر 43 جنيهًا.

سعر لتر جهينة لبن كامل الدسم بسعر 28 جنيهًا.

جهينة لبن كامل الدسم 200 مللي بسعر 9 جنيهات.

وسجل سعر الزبادي الشركات من 6 إلى 8 جنيهات.

لبن رايب 900 مللي بسعر 21 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية الأولية العالمية

وقالت المنظمة، إن مؤشرها، الذي يرصد أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم، بلغ 129.8 نقطة في المتوسط الشهر الماضي انخفاضا من 130.6 في يناير وهذه هي أقل قراءة للمؤشر منذ سبتمبر 2021.

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وجاء في التحديث الشهري أن انخفاض أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان ساعد على تراجع المؤشر ومحا أثر ارتفاع أسعار السكر.

أسعار الحبوب العالمية

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة طفيفة بلغت 0.1% على أساس شهري في فبراير شباط، مع ارتفاع هامشي في أسعار القمح، فيما انخفضت أسعار الأرز.

وهبطت أسعار الزيوت النباتية 3.2 % ومنتجات الألبان 2.7%، فيما ارتفع السكر 6.9% إلى أعلى مستوى في ست سنوات بسبب التعديل بالخفض في إنتاج الهند.

ارتفاع التضخم وقيمة التضخم في الألبان

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن تضخم أسعار المستهلكين في مدن البلاد قفز إلى معدل أعلى من المتوقع بلغ 25.8%، على أساس سنوي في يناير من 21.3%، في ديسمبر وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات.

ويأتي الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات سعر العملة منذ مارس 2022 ونقص طويل الأمد في العملات الأجنبية وتأخيرات مستمرة في ادخال الواردات إلى البلاد.

والتضخم في يناير هو الأعلى منذ ديسمبر 2017 بعد عام من خفض حاد في قيمة العملة.

وأرجع المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 20.6%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.4%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 10.3%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 7.8%، مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8%.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 26.5% لشهر يناير 2023 مقابل 8.0% لنفس الشهر من العام السابق.

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