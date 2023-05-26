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محافظات

أسعار البقوليات اليوم الجمعة 26-5-2023 في أسواق المنيا

البقوليات في محافظة
البقوليات في محافظة المنيا، فيتو

تنشر "فيتو" الأسعار بشكل يومي، إذ يحرص الكثير من المواطنين في محافظة المنيا، على معرفة أسعار البقوليات، نظرا لما تتمتع به من فوائد وقيمة غذائية عالية، الأمر الذي يدفع المستهلك من داخل عروس الصعيد إلى الحرص على شرائها.  

أسعار البقوليات اليوم في الأسواق بالمنيا 

وارتفعت أسعار البقوليات بصورة نسبية داخل الأسواق المحلية بعض أصناف في ظل ارتفاع الطلب عليها حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة. 

وسجل سعر الفول البلدي والمستورد ما بين 33 و38 جنيها.  

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ووصلت أسعار العدس الأصفر ما بين 48 و50 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الحمص بـ50 جنيها.

وسجلت أسعار اللوبيا البلدي 49 جنيها.

أسعار الشوفان اليوم 

علبة شوفان كلاس أي 500 جرام، بسعر 46 جنيها.

علبة شوفان أبو عوف ليف جرين 450 جراما، بسعر 62 جنيها.

علبة سانتي شوفان 500 جرام، بسعر 39 جنيها.

علبة رقائق شوفان ميجا فود 500 جرام، بسعر 55 جنيها.

علبة رقائق شوفان الضحى 500 جرام، بسعر 60 جنيها.

علبة شوفان سانتي 500 جرام، بسعر 61 جنيها.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 1200 جرام، بسعر 133 جنيها.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 600 جرام، بسعر 72 جنيها.

برطمان شوفان ميجا فود 600 جرام، بسعر 72 جنيها.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالشيكولاتة 300 جرام، بسعر 67 جنيها.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالتفاح 300 جرام، بسعر 63 جنيها.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بجوز الهند 300 جرام، بسعر 63 جنيها.

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