بايدن في حفل تقديم مرشحه لأعلى منصب عسكري أمريكي: محارب شجاع وملتزم بمكافحة العنصرية

عدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حفل تقديم مرشحه، الجنرال الأفريقي-الأمريكي، تشارلز براون، الذي اختاره لتولي رئاسة هيئة الأركان العسكرية المشتركة، المؤهلات التي يتمتع بها هذا "المحارب" ومزاياه الشخصية ولاسيما انخراطه في مكافحة العنصرية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

قائد سلاح الجو الأميركي

والحفل أقيم في حديقة الورود بالبيت الأبيض وشارك فيه كل من نائبة الرئيس، كامالا هاريس، ووزير الدفاع لويد أوستن، والجنرال براون، الذي يشغل حاليا منصب قائد سلاح الجو الأميركي.

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وقال بايدن إن "سي كيو" كما يلقب تشارلز براون،، هو "قائد شجاع ووطني عنيد".

وذكر الرئيس الأمريكي بأن الجنرال الستيني ينحدر من عائلة لديها باع طويل في الجيش.

وقال إن "الجنرال براون محارب، ينحدر من سلالة فخورة من المحاربين".

ولفت بايدن إلى أن هذا الضابط الطيار هو أيضا شخص "لا يخشى الإفصاح عن رأيه".

مجلس الشيوخ يصادق على تعيين براون

وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيين براون، فسيخلف بذلك الجنرال، مارك ميلي، الذي يشغل منصب رئيس الأركان، منذ الأول من أكتوبر 2019.

والجنرال براون سيصبح أيضا ثاني ضابط أسود يتبوأ أعلى منصب عسكري في الولايات المتحدة، إذ لم يسبقه إلى ذلك سوى الجنرال كولن باول، في تسعينيات القرن الماضي.

وسيعمل براون تحت إمرة وزير دفاع أسود أيضا، أوستن، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.

والجنرال سي. كيو. براون هو طيار سابق في جعبته ثلاثة آلاف ساعة طيران، بينها 130 ساعة في مهام قتالية.