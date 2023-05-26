الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بايدن في حفل تقديم مرشحه لأعلى منصب عسكري أمريكي: محارب شجاع وملتزم بمكافحة العنصرية

بايدن في حفل تقديم
بايدن في حفل تقديم براون، فيتو

عدد الرئيس الأمريكي جو بايدن،  في حفل تقديم مرشحه، الجنرال الأفريقي-الأمريكي، تشارلز براون، الذي اختاره لتولي رئاسة هيئة الأركان العسكرية المشتركة، المؤهلات التي يتمتع بها هذا "المحارب" ومزاياه الشخصية ولاسيما انخراطه في مكافحة العنصرية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

قائد سلاح الجو الأميركي

والحفل أقيم في حديقة الورود بالبيت الأبيض وشارك فيه كل من نائبة الرئيس، كامالا هاريس، ووزير الدفاع لويد أوستن، والجنرال براون، الذي يشغل حاليا منصب قائد سلاح الجو الأميركي.

-إعلانات-

وقال بايدن إن "سي كيو" كما يلقب تشارلز براون،، هو "قائد شجاع ووطني عنيد".

وذكر الرئيس الأمريكي بأن الجنرال الستيني ينحدر من عائلة لديها باع طويل في الجيش.

وقال إن "الجنرال براون محارب، ينحدر من سلالة فخورة من المحاربين".

ولفت بايدن إلى أن هذا الضابط الطيار هو أيضا شخص "لا يخشى الإفصاح عن رأيه".

مجلس الشيوخ يصادق على تعيين براون

وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيين براون، فسيخلف بذلك الجنرال، مارك ميلي، الذي يشغل منصب رئيس الأركان، منذ الأول من أكتوبر 2019.

والجنرال براون سيصبح أيضا ثاني ضابط أسود يتبوأ أعلى منصب عسكري في الولايات المتحدة، إذ لم يسبقه إلى ذلك سوى الجنرال كولن باول، في تسعينيات القرن الماضي.

وسيعمل براون تحت إمرة وزير دفاع أسود أيضا، أوستن، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.

والجنرال سي. كيو. براون هو طيار سابق في جعبته ثلاثة آلاف ساعة طيران، بينها 130 ساعة في مهام قتالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس الاميركي جو بايدن الجنرال الأفريقي-الأميركي تشارلز براون رئاسة هيئة الأركان العسكرية المشتركة مكافحة العنصرية حديقة الورود بالبيت الأبيض كامالا هاريس وزير الدفاع لويد اوستن قائد سلاح الجو الأميركي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: رد رسمي على الزمالك بشأن كهربا، تطور خطير في صحة الفنان أحمد إبراهيم، رسالة مبكية من صلاح بعد ضياع حلم أبطال أوروبا

9 أهلاوية خارج حسابات كولر أمام طلائع الجيش

حلق وقميص شفاف، أحمد سعد يقلب تويتر بعد إطلالته المثيرة في حفل جدة

على مسؤولية إسلام صادق: رحيل كهربا عن الأهلي وخبر صادم لـ علي معلول

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

الصحة تنصح بهذا التطعيم للحماية من مرض الربو

فيتوريا يحدد موعدا لإعلان قائمة محليين منتخب مصر لمباراة غينيا

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا ترصده لأول مرة، إعصار حلزوني في القطب الشمالي

بدء غرق مدينة نيويورك الأمريكية بسبب وزنها

إيلون ماسك يحصل على موافقة رسمية لبدء تجارب غرس شرائح في دماغ البشر

مقتل رجل بطريقة غريبة إثر هطول أمطار غزيرة في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البرغوث في المنام وعلاقته بالخبث والزور والبهتان

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

استجابة لدعوة الأوقاف.. صيغة الصلاة على النبي بعد الجمعة بمساجد مصر

المزيد
الجريدة الرسمية