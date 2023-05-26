سيد معوض: حسم الدوري بالنسبة للأهلي "مسألة وقت"

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن إدارة الزمالك كان عليها توضيح الأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها، عند التعاقد مع خوان أوسوريو، مشيرا إلى أنه من الصعب استمراره في ظل النتائج والأداء الحالي.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الدوري أصبح مسألة وقت بالنسبة للنادي الأهلي، والتركيز الأهم حاليا هو مواجهتي الوداد في دوري ابطال افريقيا، لذلك كولر يسعى للمحافظة على لاعبيه ويقوم باراحتهم، والمباريات المحلية معظمها في متناول الفريق".

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وأضاف: "مصطفى شوبير اتمنى ظهوره بشكل جيد فهي فرصة جيدة له في الظهور حاليا، ومن الوارد أن يكون له دورا في المباراة النهائية حال عدم جاهزية الشناوي أو علي لطفي، كما أن محمد شريف أو كهربا أيًا منهما يشارك في الهجوم وهما يقدمان مستوى طيب مؤخرا".

وواصل: "معظم الفرق أصبحت قلقة من مواجهة الأهلي، حتى بالرغم من الغيابات عن الفريق الأحمر بسبب استمرارية الانتصارات، والمباراة صعبة على طلائع الجيش الذي سيواجه فريق مستقر فنيا، ولا يتأثر بالغيابات مطلقا".

وأتم: "الأهلي يسعى لتجهيز البدلاء خلال مباريات الدوري، واراحة معلول هامة للغاية، والقائد لا يفرق معه شارة الكابتن مطلقا، هناك 11 قائد داخل الملعب".

نتائج الجولة الـ 29 لبطولة الدوري المصري الممتاز



فوز الاسماعيلي علي حرس الحدود 1-0

فوز بيراميدز علي غزل المحلة 2-0

فوز المصري علي الاتحاد السكندري 2-1

تعادل المقاولون والجيش 0-0

تعادل الداخلية والزمالك 1-1

فوز البنك الأهلي علي أسوان 2-1

فوز الأهلي علي إنبي 2-0

فوز فاركو علي سموحة 1-0

فوز فيوتشر علي سيراميكا كليوباترا 1-0

ترتيب الدوري المصري



1- الأهلي 56 نقطة من 22 مباراة

2- بيراميدز 55 نقطة من 27 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة

4- الزمالك 47 نقطة من 28 مباراة

5- المقاولون العرب 41 نقطة من 29 مباراة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 27 مباراة

9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- الإسماعيلي 32 نقطة من 28 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 28 مباراة

13- البنك الأهلي 31 نقطة من 29 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 29 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 27 مباراة

18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة

ترتيب هدافين الدوري المصري

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 14 هدفًا

محمد حمدي زكي لاعب أسوان 11 هدفا

أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 10 أهداف

أحمد زيزو لاعب الزمالك 9 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف

رزقي حمرون لاعب فاركو 8 أهداف

رفيق كابو لاعب إنبي 8 أهداف

جون أوكلي لاعب المقاولون 8 أهداف

سمير فكري لاعب الداخلية 8 أهداف

كريم بامبو لاعب البنك الأهلي 8 أهداف

حسام حسن لاعب سموحة 7 أهداف

بنيامين بواتينج لاعب سموحة 7 أهداف

رمضان صبحي لاعب بيراميدز 7 أهداف

أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا 7 أهداف

محمد الشامي لاعب الاسماعيلي 7 أهداف

جريندو لاعب المصري 7 أهداف

فاخري لاكاي لاعب بيراميدز 6 أهداف

كريم طارق لاعب الجيش 6 أهداف

مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود 6 أهداف

جوزيف أوشايا لاعب المقاولون 6 أهداف

أحمد أمين أوفا لاعب إنبي 6 أهداف

فراس شواط لاعب الإسماعيلي 6 أهداف

مروان محسن لاعب فيوتشر 6 أهداف

مروان حمدي لاعب المصري 5 أهداف

علي معلول لاعب الأهلي 5 أهداف

مصطفي فتحي لاعب بيراميدز 5 أهداف

عبد الرحمن خالد جبنة لاعب المقاولون 5 أهداف

محمد هلال لاعب البنك الأهلي 5 أهداف

مروان حمدي لاعب المصري 5 أهداف

إلياس الجلاصي لاعب المصري 5 أهداف

سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك 5 أهداف