دعم صناعة الدواء وتصدير الفائض من الكهرباء، حصاد مجلس الشيوخ في أسبوع

شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المنقضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة طلبي مناقشة بشأن صناعة الدواء وتصدير الكهرباء.

استراتيجية مستقبل قطاع الدواء

وقرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة تقرير استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، عن الدراسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى، إلى رئيس الجمهورية، عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية في هذا الشأن.

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وخلال الجلسة وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، سؤالا بشأن قيام بعض الصيادلة بتركيب الأدوية فى سبيل توفيرها للمرضى بسعر مناسب، قائلا: الصيدلي قديما كان يقوم بتركيب الأدوية فى الصيدلية ويبدو أن ذلك اختفى الآن.

تركيب الأدوية في الصيدلية

وقال رئيس مجلس الشيوخ متسائلا: هل يمكن العودة لتركيب الأدوية في الصيدلية؟، لاسيما وأنها كانت مهمة فى الصعيد وميسرة للغاية.

من جانبه قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية: "أنا صيدلي وأستاذ فى كلية الصيدلة، وقولا واحدا الصيدلي الآن مؤهل جدا لهذا الدور، ولا أحد يزايد على دور الصيدلي في هذا الأمر.

بعض التركيبات تصنع فى الصيدليات

وأكد أن هناك تحديات في إعداد التركيبات والتي لم تعد موجودة فى العالم، والجميع يتجه للأدوية الحديثة وهي ذات تقنية عالية فى تركيبها، وهناك بعض التركيبات تصنع فى الصيدليات وفعالة جدا، ولكن العالم تغير ولم يعد عليه الإقبال، وبعد إقرار برامج الصيدلة الإكلينيكية أصبح الصيدلي مؤهلا جدا.

مصر نسعى بخطى مدروسة لتوقيع اتفاقيات للاستثمار في صناعة الدواء

أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن جميع الدول تسعى لتعميق صناعة الدواء، مشيرا إلى أن مصر نسعى بخطى مدروسة لتوقيع اتفاقيات مع دول عربية وأفريقية لتفعيل إجراءات الاستثمار في هذا القطاع.

وأشار إلى أن هيئة الدواء تسعى لزيادة الصادرات المصرية فى هذا المجال، وهو الأمر الذي يحتاج للتسويق والأبحاث وبيع المنتج المصري من الدوء في الخارج.

تسجيل الدواء المصرى

وقال: من حق كل مواطن مصر أن يجد الدواء بسعر مناسب، قائلا: لذلك نعمل على تسجيل الدواء المصرى كخطوة أولية فى طريق التصدير، مشيرا إلى أن قطاع الدواء أحد المجالات الاستراتيجية التى تعمل عليها جميع الجهات بالدولة.

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية، أن صناعة الدواء تقدر بنحو ١٧٠ مليار جنيه، مشيرا إلى أن عدد المصانع التى تعمل في مجال الدواء تقدر بنحو 174 مصنع قائم وعدد خطوط الإنتاج وصلت لنحو 720 خط وهى خطوط متميزة.

وكشف أن هناك خطة استراتيجية لدعم باقى الصناعات الداعمة لقطاع الدواء فى مصر، مشيرا إلى أن بعض الدول الأوروبية خرجت من المنافسة بسبب المواد الخام.

تصدير الفائض من الكهرباء

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من من النائب مجد الدين بركات بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية اليونان - إيطاليا وبعض الدول الأخرى، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لبحثه وإعداد بشأن لعرضه على المجلس.

وخلال الجلسة، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن تحريك سعر الصرف انعكس على رفع تكلفة إنتاج الكهرباء، قائلا: "لدينا وقت ذروة يرتفع فيه طلب الطاقة على الكهرباء والوزارة دائما تراعي هذا الأمر".

وأشار الوزير، إلى أن مصر لديها ربط مع الأردن، ليبيا، والسودان، مؤكدا تطوير محطات الكهرباء، ورفع القدرات والاستعانة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

تطوير شبكات الكهرباء

وأعلن وزير الكهرباء، العمل بشكل مستمر على تطوير وتجديد الشبكات لاستيعاب القدرات والمتغيرات الجديدة، قائلا: تجاوزنا على كافة المشكلات في العجز بالقدرات المتاحة.

وقال الدكتور محمد شاكر: نستهدف في 2040 الوصول إلى 60% من الطاقة المتجددة بكافة أشكالها.