كيفية حظر أرقام المعلنين المزعجة فى تطبيق واتساب

يبحث العديد من مستخدمي تطبيق واتساب عن طريقة حظر أرقام أصحاب الإعلانات المزعجة ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة ايقاف استقبال الرسائل والمكالمات والحالات الجديدة من جهات اتصال مزعجة عن طريق حظر هؤلاء الأشخاص.

حظر الأرقام بتطبيق واتساب

- يمكن حظر جهة اتصال واتساب عبر فتح واتساب، ثم النقر على خيارات إضافية الإعدادات.

- بعد ذلك الضغط على الحساب ثم الخصوصية ثم جهات اتصال محظورة ثم الضغط على إضافة والبحث عن جهة الاتصال المراد حظرها وتحديدها.

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- كما يمكن فتح دردشة مع جهة الاتصال، ثم الضغط على خيارات إضافية ثم المزيد ثم حظر أو حظر أو إبلاغ وحظر، وهذا سيؤدي إلى الإبلاغ عن الرقم وحظره.

- يمكن فتح الدردشة مع جهة الاتصال، ثم النقر على اسم جهة الاتصال ثم حظر وحظر رقم هاتف غير مسجل في دفتر عناوين الهاتف عبر فتح الدردشة مع رقم الهاتف المجهول في واتساب والنقر على حظر أو النقر على حظر أو إبلاغ وحظر، وهو ما سيؤدي إلى الإبلاغ عن الرقم وحظره ولن تتمكن جهات الاتصال المحظورة من الاتصال أو إرسال رسائل كما لن تظهر المعلومات الخاصة بآخر ظهور، أو الحالة "متصل الآن"، أو الحالات الجديدة، أو التغييرات على الصورة الشخصية لأي من جهات الاتصال التي تم حظرها.

- لا يؤدي حظر إحدى جهات الاتصال إلى حذفها من قائمة جهات الاتصال، كما لن يؤدي ذلك إلى حذف الرقم من هاتف جهة الاتصال هذه ولحذف جهة اتصال معينة، يجب حذف رقمها من دفتر عناوين الهاتف.

- وفي حال الرغبة في رفع الحظر عن جهة اتصال في واتساب يتم انقر على خيارات إضافية ثم الإعدادات ثم النقر على الحساب والخصوصية وجهات الاتصال المحظورة ثم النقر على جهة الاتصال المراد رفع الحظر عنها والنقر على رفع الحظر عن جهة الاتصال بعد هذا الإجراء، سوف يتم تبادل الرسائل والمكالمات كما يمكن البحث عن جهة الاتصال التي تم حظرها والضغط مطولًا على جهة الاتصال ثم النقر على رفع الحظر عن جهة الاتصال فى واتساب.

رفع الحظر عن الرقم

- يجب العلم أنه عند رفع الحظر عن جهة الاتصال، لن تتم أيًا من المكالمات، أو الرسائل، أو الحالات الجديدة التي أرسلتها جهة الاتصال هذه في أثناء فترة حظرها.

وإذا تم الحظر عن جهة اتصال أو رقم هاتف لم يتم حفظه مسبقًا في دفتر عناوين هاتفك، فلن يتم حينها من استعادة جهة الاتصال أو رقم الهاتف.