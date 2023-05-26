ترقية 1000 معلم وأخصائي ومنحهم بدل الاعتماد وعلاوة الترقية بأسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرارات تجديد ندب وإعارة 463 معلمًا من العاملين بمديرية التربية والتعليم والموافقة على 138 طلب إجازة متنوعة مراعاة للبعد الإنساني وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة، فضلًا عن اعتماده قرارات ترقية 1000 من المعلمين والأخصائيين العاملين بالمديرية... جاء ذلك خلال لقائه المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ترقية 1000 معلم

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه قد قام باعتماد قرارات رقم 1009 و1010 و1011 لسنة 2023 بترقية حوالى 1000 معلم وأخصائي من أعضاء هيئة التدريس بمديرية التربية والتعليم بأسيوط والإدارات التابعة لها يوم 22 مايو 2023 بعد عرض وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة للقرارات التي نصت على إنه اعتبارًا من 1 يناير 2023 يرقى أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وفقًا للبيان التفصيلي بالأسماء الواردة بالكشوف على أن يتم صرف بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية اعتبارًا من الشهر التالي لصدور هذا القرار وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين وفي إطار الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيًّا واجتماعيًّا.

الموافقة على طلبات الإعارة

وأضاف المحافظ إنه تم الموافقة على 463 طلب تجديد انتداب وإعارة للعاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالاضافة إلى اعتماد 138 طلب إجازة متنوعة لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم تمثلت في أجازة "بدون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج... وغيرها" والتي تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشؤون القانونية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة حيث تم تشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسؤولي الموارد البشرية والشئون القانونية للفحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل والإجازات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة على أن تكون الأولوية للحالات الانسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الانسانية،حرصًا على سير العمل وانتظامه بكافة القطاعات وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة وتلبية لاحتياجات المواطنين،كما وجه بتشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسؤولي الموارد البشرية والشئون القانونية لسرعة فحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها عليه لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.

من جانبه وجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه واهتمامه بالمعلمين وأعضاء هيئة التدريس الذين هم عماد العملية التعليمية لافتًا إلى أن الترقيات والتدرج الوظيفي للمعلم ومسئولي التعليم تساهم بشكل كبير في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لهم مما يحسن من أدائهم في العمل والنهوض بالعملية التعليمية.

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