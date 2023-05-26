الجمعة 26 مايو 2023
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رياضة

كشري: كولر يتفوق على موسيماني حتى الآن

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للنادي الأهلي، فيتو

أكد أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يسير بخطى ثابتة هذا الموسم سواء في مسابقة الدوري الممتاز أو دوري أبطال أفريقيا.


وقال أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "أرقام السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي فنيًّا أفضل من موسيماني حتى الآن وحقق بطولات تحسب له مع القلعة الحمراء على الرغم من قصر مهمته مع الفريق".

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وأضاف: "من وجهة نظري أن فريق الأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي".

مشوار كولر مع الأهلي في جميع البطولات

وقاد كولر الأهلي في 43 مباراة بجميع البطولات حيث فاز في 33 مباراة وتعادل في ست مباريات وخسر في أربع مباريات بواقع 22 مباراة بالدوري الممتاز، و12 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، وثلاث مباريات في كأس مصر وأربع مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

 

وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر 82 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا، وجاءت نتائج المباريات على الترتيب:

1 - الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا.

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة بالدوري.

4- الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري.

5- الأهلي 2-0 الزمالك نهائي كأس السوبر المحلي.

6- الأهلي  4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري.

7- الأهلي 1-1 (4-3 ركلات الترجيح) المقاولون الدور ربع ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

8- الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري.

9- الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدوري.

10- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري.

11- الأهلي 1-1 فيوتشر إف سي الجولة السابعة بالدوري.

12- الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري.

13- الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري.

14- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوري.

15- الاهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري.

16- الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشرة بالدوري.

17- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري.

18- الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائي كأس مصر.

19- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري.

20- الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري.

21- الأهلي 3-0 أوكلاند سيتي النيوزيلندي الدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

22- الأهلي 1-0 سياتل ساوندرز الأمريكي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.
23- الأهلي 1-4 ريال مدريد الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

24- الأهلي 2-4 فلامنجو البرازيلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

25- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

26- الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشرة بالدوري.

27- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

28- الأهلي 1-1 الداخلية الجولة العشرين بالدوري.

29- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

30- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السابعة عشرة بالدوري

31- الأهلي 2-5  صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

32- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

33- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

34- الأهلي 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري

35- الأهلي 2-1 نهائي كأس مصر موسم 2021-2022

36- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري

37- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري

38- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

39- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

40- الأهلي 1-0 بيراميدز كأس السوبر المصري 2023

41- الأهلي 3-0 الترجي التونسي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

42- الأهلي 1-0 الترجي التونسي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

43- الأهلي 2-0 إنبي الجولة التاسعة والعشرين بالدوري.

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كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة الطلائع

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق طلائع الجيش اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

 

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري 

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ملعب الكلية الحربية.


القناة الناقلة لمباراة الأهلى وطلائع الجيش

وتذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

 

35 مباراة جمعت الأهلي وطلائع الجيش

والتقى الأهلي مع طلائع الجيش في 35 مباراة بواقع 32 مباراة في بطولة الدوري الممتاز ومباراتين في بطولة كأس مصر ومباراة في بطولة كأس السوبر المحلي.

واستطاع الأهلي الفوز في 26 مباراة وحسم التعادل  نتيجة 7 مواجهات بين الفريقين وفاز فريق طلائع الجيش في مباراتين.

ونجح لاعبو الأهلي في إحراز 63 هدفًا في شباك فريق طلائع الجيش بينما أحرز لاعبو طلائع الجيش 16 هدفًا في شباك الأهلي.

 

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